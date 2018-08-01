2018 Yunus Nadi Ödülleri açıklandı

Bu sene Seçici Kurul’unu Hiket Altınkaynak, Metin Celal, Nursel Duruel, Seval Şahin ve Sezer Ateş Ayvaz’ın oluşturduğu Öykü Ödülü’nün sahibi Öteki Düşler adlı kitabıyla Yiğit Bener oldu.

Seçici Kurul gerekçesinde “Mektup, şiir, roman, makale, deneme, anı türlerini de kullanarak öykünün sınırlarını, katmanlarını genişletmesi, öykülerin öyküsünü de yazarak öykü içeriğini zenginleştirmesi nedeniyle” Öteki Düşler kitabına verdiğini açıkladı.

Seçici Kurul’unda Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Egemen Berköz, Muzaffer İlhan Erdost ve Turgay Fişekçi’nin yer aldığı Şiir Ödülü ise küçük İskender’in Ölen Sevgilimin Şiir Defteri ile Yücel Kayıran’ın Efsus’a Yolculuk kitapları arasında paylaştırıldı.

Ölen Sevgilimin Şiir Defteri seçici kurul tarafından küçük İskender’in şiirimize kazandırdığı dil, söyleyiş ve anlatım zenginliğinin yeni bir aşaması olarak görüldü.

Yunus Nadi Roman Ödülü’nü ise “Göl Yazı” adlı eseriyle Enis Batur kazandı. Seçici Kurulu, Batur’a verilen ödülün gerekçesini şöyle açıkladı: “Enis Batur’un ‘Göl Yazı’ adlı eseri, dünyaya edebiyatın penceresinden bakma tutkusuna ve pencerenin de yazıya bakmasının kabulüne dayanan, eşit olmayan bu çapraz ilişkinin kafesinde yazıya/yazına Apolyont Gölü kıyılarında yeni bir sığınak, yeşilin fiziğiyle metafiziğini buluşturan bir yazar evi tasarlama girişiminin öyküsüdür. Bu anlamda, günümüzün birçok romanı gibi bir aşk, daha doğrusu bir tutku romanıdır: Edebiyat tutkusunun romanı. Ülkemizin en köklü roman ödüllerinden birinin neden “anti-roman” olarak tanımlanan bir esere verildiğinin gerekçesi, Enis Batur’un yazar evinin temellerini kurgulamak için Ahmet Haşim’den Gide ve Loti’ye salınan bir merakla gölün coğrafi ve tarihi katmanlarında Gregoire Bay’ın, Ahmet Vefik Paşa’nın ve nicelerinin izini süren bu tutkusunda gizlidir: Çığırtkan piyasanın sıradan gönül ilişkilerinin sığ kurgularına indirgeyerek irtifa kaybettirmeye çalıştığı roman, elbette Kharon’un kayığına binip ölüler adasına hapsedilmeye razı olmayacak, kendine yeni yollar açacak ve yeni sığınıklar yaratarak direnecektir.”

2018 Yunus Nadi Ödülleri 7 Ağustos Salı Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirlecek törenle sahiplerine sunulacak.