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2019 genel seçimleri bu yıl 15 Temmuz'da mı yapılacak?

Türkiye siyasi gündemi 2019'da yapılacak seçimlere şimdiden odaklanmış durumda. Ancak kulisleri karıştıran bir tarih var. O da; 15 Temmuz 2018 Pazar. Bu yıl 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasi Zaferi'nin yıl dönümü pazar gününe denk geliyor. Bu da olası bir erken seçimin bu tarihte yapılabileceği iddialarını güçlendirdi

18 Ocak 2018, Perşembe 09:04
2019 genel seçimleri bu yıl 15 Temmuz'da mı yapılacak?
2019 Mart'ında yapılacak yerel seçimler ve 3 Kasım 2019'da yapılacak genel seçimler öncesi tüm partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak bu hazırlıklar süre dursun 'erken seçim' ihtimali tüm partiler tarafından hazır tutuluyor. Her ne kadar AK Parti cephesinden erken seçimin olmayacağı, seçimlerin 2019 Kasım ayında yapılacağı açıklansa da bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin pazar gününe gelmesi genel seçimlerin bu yıl yapılabilme iddiasını yeniden alevlendirdi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da 15 Temmuz'un pazar gününe gelişi ve olası bir seçim ihtimalini köşesine taşıdı.


İşte Fatih Altaylı'nın yazısındaki o bölüm:

Dün AK Parti’nin kuruluşundan bu yana içinde olan önemli bir isimle sohbet ediyorduk.

AK Parti’yle ilgili olumlu olumsuz ne varsa gayet açık yüreklilikle anlatıyordu.

Epey bir sohbet ettik.

Sonunda kendisine, “Herkes erken seçim olma ihtimalini yüksek görüyor. Var mı böyle bir ihtimal?” diye sordum.

Güldü.

“Bunu ilk sen söyledin, unutmuyorum. Referandum gecesi erken seçim olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledin” dedi.

Israr ettim.

“Olur mu, olmaz mı?” diyerek.

“Şu anda partide öyle bir hava yok” dedikten sonra ekledi:

“Keşke olsa.”

“Niye?” diye sordum.

“Bu yıl 15 Temmuz pazara denk geliyor. 15 Temmuz Pazar günü bir seçim olsa, iyi olmaz mı?”


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