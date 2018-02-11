2019 model Volkswagen Touareg'in ilk görüntüleri

Can Hakman

'in ürün gamına ekleyeceği son modeller arasında yer alan üçüncü nesiliçin geri sayım başladı. Geçtiğimizayı içerisinde kamuflajsız biçimde kameralara yakalanan ve dış tasarımıyla akıllarda kalan 2019 model yeni jenerasyonun tanıtımı 23 Mart'ta Pekin'de düzenlenecek. İlk olarak'nda kullanıcılarla buluşan modelden ipucu detaylar paylaşan Volkswagen, aracın özellik açısından da ciddi anlamda dikkat çekmesini bekliyor.Tasarım açısından çok daha belirgin ve karakteristik biçimde göreceğimiz Touareg, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus ve Audi Q8 ile birebir olarak aynı altyapıyı kullanacak. Tüm bunlar dışında arka tekerlekten manevra, havalı süspansiyon ve savrulma stabilizasyonu gibi üç temel özellik, otomobili bambaşka bir seviyeye getirmek noktasında yardımcı olacak. Araç, altyapı mimarisiyle birlikte hem elektrikli hem de hibrit olma şansını fazlasıyla taşıyor. İlk adımda ise 2.0 litrelik benzinli, 3.0 litrelik benzinli ve 3.0 litrelik V6 dizel motorları görmemiz gerçekleşmesi yüksek muhtemeller arasında denebilir...