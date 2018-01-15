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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday

2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu. Buna göre, 2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday bulunuyor

2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.

Aday ülke ve statlar şöyle:

Ülke: Şehir: Stat:

-Arnavutluk Tiran Ulusal Arena

-Belarus Minsk Dinamo 

-Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat

-Fransa Nice Allianz Riviera

-İsrail Hayfa Sami Ofer

-Kazakistan Almatı Almatı Merkez

-Moldova Kişinev Zimbru

-Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol

-Portekiz Porto Dragao

AA
 


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