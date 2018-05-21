21 – 27 Mayıs 2018 haftalık burç yorumları

21 MAYIS PAZARTESİ

Koç: Bugün sevgili koçlar sizi her açıdan zorlayacak bir sürece adım atacaksınız değer verdiğiniz dostlarınız size bu süreçte oldukça destek olacak lakin partneriniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ikili ilişkilerde krizlere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Boğa: Bugün sevgili boğalar iştahınız yine tavan ancak bu ara özellikle beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz çünkü küçük sağlık sorunları başına daha büyük sorunlar yaratabilir aile içi iletişim problemleri meydana gelebilir.

İkizler: Bugün sevgili ikizler oldukça flörtöz bir döneminizdesiniz bu havalar tam sizin havalarınız gezip tozup avlanmak için doğru zaman değil mi sizce de sizin için doğru insanı bulmak önemli seçici olduğunuz kadar çapkınsınız da fakat bugünlerde iletişimlerde ciddi pürüzler meydana gelebilir benden söylemesi.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler aile içinde huzursuzluklar gözlemlenebilir sorunlara çözüm odaklı yaklaşmanızı gelişmelerle değil sonuçlarla ilgilenmenizi tavsiye ederim özellikle bu aralar eklem ağrıları gözlemlenebilir haberiniz olsun.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar partnerinizle aranızdaki bağ daha ateşlenip kuvvetlenecek gibi duruyor kontrolcü olmaktan kaçının ve güven üzerine kurmaya gayret gösterin ilişkinizi çok şüpheci yaklaşımlarda sakının partnerinizi bunaltabilirsiniz aman söylemedi demeyin.

Başak: Bugün sevgili başaklar kendinize yatırım yapmak yeni insanlarla tanışıp güzel bir çevre oluşturmaya ihtiyacınız var pek bir bunalmış olduğunuzu düşünüyorum tatile mi çıksanız acaba bugünlerde şöyle küçük bir kaçamak ne dersiniz.

Terazi: Bugün sevgili teraziler aşk hayatınızda oldukça heyecan verici ve pozitif gelişmeler görünüyor hayatınıza belki yeni dahil olacak biri bir sihirli değnek gibi sizi yukarılara taşıyıp maneviyatınızı yükseltecek gibi duruyor benden söylemesi.

Akrep: Bugün sevgili akrepler sezgilerinizin güçlü olması onların hep doğru olduğunu göstermez endişeli şüpheci ve sürekli tetikte davranmak sadece sizi yorar bunları bir kenara bırakıp yanlışınızla doğrunuzla hayatın keyfini çıkarmaya çalışın özellikle bugünlerde depresif tavırlarınızdan arınmanız gerekli diye düşünüyorum.

Yay: Sevgili yaylar arkadaşlarınızla dostlarınızla tatlı bir paylaşım yapacağınız hoş sohbetli keyifli bir gün gibi duruyor sizin için eğer çocuğunuz var ise onun eğitim hayatıyla ilgili ciddi konular masaya yatırılabilir bugünlerde.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar iş e eğitim hayatınızda oldukça beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz ilişkinizde baskın taraf olmak sizi fazlasıyla tatmin etse de sizi çok yormakta biraz ipleri bıraksanız mı acaba elden ne dersiniz.

Kova: Sevgili kovalar aşk hayatınız gelgitlerden arınacak ve netleşecek gibi duruyor doğru insanı aramaktan vazgeçseniz eminim daha başarılı olacaksınız ne de olsa insan arayınca bulamaz ya hani gözünün önünde bile olsa oluruna bırakın bugünlerde özellikle.

Balık: Bugün sevgili balıklar uzun süredir beklediğiniz o güzel haber çat kapı gelebilir iş ve eğitim hayatında güzel gelişmeler bekliyor olabilir sizi baş ağrılarına dikkat bu aralar fazla düşüncelisiniz sanki fazla düşünmeyin biraz rahat olun hayat kısa tadını çıkarın.

22 MAYIS SALI

Koç: Bugün sevgili koçlar aşk hayatınızda gelgitler ve iletişimde pürüzler meydana gelebilir saki niyetinizi ve sabrınızı korumanızı tavsiye ederim sevgi emek ister ne de olsa.

Boğa: Bugün sevgili boğalar aile içinde yaşanan bazı gerginlikler kırgınlıklara küskünlüklere sebebiyet verebilir alttan alan taraf olmalısınız ve baş ağrılarına dikkat özellikle bol bol su.

İkizler: Sevgili ikizler hem iş hem eğitim hayatınızda istediğiniz noktaya ulaşmanıza son adımlar kaldı hedefinizden şaşmamak için ikili ilişkilerde ciddiyetten uzaklaşmalı ve hedefinize odaklanmalısınız bugünlerde.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler genel ruh haliniz bezmiş ve yorgun bu aralar tükenmiş hissediyor olabilirsiniz bazı sağlık sorunları doğurabilir bu ortaya ama her şeye rağmen hayata tutunup nefes aldığınıza şükür etmeli ve önünüzdeki maçlara bakmalısınız.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar size güzel bir haber geliyor çok sevineceksiniz uzun zamandır beklediğiniz bir gelişme gerçekleşmesi an meselesi partneriniz ile keyifli bir gün. Olacak gibi duruyor.

Başak: Bugün sevgili başaklar hem aşk hem iş bir arada sizi çok zorluyor sanırım herkese her şeye aynı özenle çabayla maalesef yetişemiyorsunuz çünkü fazla mükemmeliyetçisiniz ama bugün izin verin kendinize biraz rahat davranmaya çalışın takıntılarınızdan sıyrılın derim ben.

Terazi: Bugün sevgili teraziler evliyseniz evlilik hayatınızda sürpriz gelişmeler veya çocuk haberi alabilirsiniz veya çocuğunuz var ise onunla ilgili eğitim veya iş hayatında çok güzel gelişmeler gözlemlenebilir.

Akrep: Bugün sevgili akrepler çeşitli sağlık sorunları bu ara bitmiyor sanırım eklen ağrıları vesaire gibi ağrılı bir süreçtesiniz göz önünde olma arzunuz bazen sizi mutsuz ediyor olabilir çünkü iş ve eğitim hayatınızda veya sosyal yaşantınızda geri planda kalmış olmanız olası.

Yay: Bugün sevgili yaylar partneriniz ile ciddi bir konuşma yapacak ve geleceğiniz ile ilgili yeni kararlar alacaksınız gibi duruyor.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar heyheyleriniz üstünüzde agresif ve asabi olduğunuz bir süreçtesiniz zannedersem sakinliğinizi korumalı ve olabildiğince duygularınızla değil mantığınızla hareket etmelisiniz.

Kova: Bugün sevgili kovalar sağlıksak açıdan yaşanan tüm sorunlar ortadan kalkıyor gibi duruyor ilişkinizde mutlu olmadığınız düşüncesine kapılıp yanlış kararlar vermek yerine bu düşüncenizi partnerinizle paylaşmanızı ve konuşmanızı tavsiye ederim.

Balık: Bugün sevgili balıklar sosyal yaşantınızda yeni kararlar almış ve çevrenizi yeniden şekillendirmeye başlamış olabilirsiniz eminim ki en doğru kararı vereceksiniz inanıyorum bir yenilenmeye ve arınmaya ihtiyacınız var benden söylemesi.

23 MAYIS ÇARŞAMBA

Koç: Bugün sevgili koçlar ikili ilişkilerde iletişim krizleri ve kıskançlıklar yaşanabilir aile içinde uzun zamandır beklenen gelişme gerçekleşebilir.

Boğa: Bugün sevgili boğalar gelecek ile ilgili kaygılarınız endişeleriniz son bulacak gibi duruyor bugünlerde tembellikten kaçınmalı ve istediğiniz şeyi elde etmek için elinizden geldiğince çaba göstermelisiniz.

İkizler: Bugün sevgili ikizler yeni biriyle tanışacak yeni ortamlara gireceksiniz bu esnada iş ve eğitim hayatınızı ihmal etmeyin çünkü bazı pürüzler çıkabilir o gibi konularda benden söylemesi.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler geçmişle ilgili takılı kaldığınız sorunları düşünüp geleceğinizi kirletmeyin dün dünde bugün bugünde yeni sayfa açmak bu kadar zor değil.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar hassas ve zayıf olduğunuz günleri geride bırakmışsınız partneriniz ile her şey yolunda gözüküyor kariyerinizde olumlu gelişmeler gözlemlenebilir.

Başak: Bugün sevgili başaklar değer verdiğiniz insanlar için fedakarlık yapmaktan hiç kaçınmıyorsunuz lakin karşılığını hiç bir zaman alamıyorsunuz almanızda zor görünüyor biraz bencil olmalısınız bazı konularda.

Terazi: Bugün sevgili teraziler arkadaşlarınız arasında seçim yapmanız gerekebilir orta yolu bulma çabanız maalesef yeterli gelmeyebilir gerginlikler tartışmalarda tarafsız olmaya gayret edin.

Akrep: Bugün sevgili akrepler duygusal olarak kendinizi yalnız ve desteksiz hissediyor olabilirsiniz yeni birilerine şans tanımalısınız bazı tabularınızı yıkmanız gerekli benden söylemesi.

Yay: Bugün sevgili yaylar beklemediğiniz yerden beklenmedik bir hareket ile karşı karşıya kalabilirsiniz hazırlıklı olmanızı ve duygusal değil mantıklı karşılık vermenizi tavsiye ederim.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar son zamanlarda çevreniz bencil ve vurdumduymaz davranışlardan rahatsız olabilir birazcık çeki düzen verip bir silkinip kendinize gelin sizde farkında değilsiniz galiba.

Kova: Bugün sevgili kovalar partneriniz ile ciddi konuşmalar yapacak ve bir sonuca vardıracaksınız ilişkinizi gibi duruyor evlilik nişan vesaire gibi bir şeyler olabilir benden söylemesi.

Balık: Bugün sevgili balıklar kandırılmış hissediyor olabilirsiniz bazı konularda size yanlış yapan insanları fark etmiş olabilirsiniz ilahi adalete inanmalı ve intikamdan uzak durmalısınız.

24 MAYIS PERŞEMBE

Koç: Bugün sevgili koçlar çevrenizdeki insanlarla iktidar savaşı vermeyi bırakmalısınız artık bu hem sizi hem etrafınızdaki bireyleri oldukça yıpratmakta benden söylemesi.

Boğa: Bugün sevgili boğalar ailenizi ihmal etmiş olabilirsiniz bu aralar maddi açıdan kaygılı bir dönem içindesiniz yine lükse olan düşkünlüğünüz ay sonunu zor getirmenizde büyük rol oynuyor dikkatli harcayın biraz.

İkizler: Bugün sevgili ikizler içsel olarak yükseliştesiniz maddi açıdan aynılarını söyleyemeyeceğim ne yazık ki ödemeleriniz birikmiş olabilir bu aralar biraz nakitte sıkışık olabilirsiniz.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler manevi olarak güçlü olduğunu bir gün partneriniz ile rekabet içine girmiş olabilirsiniz bazı konularda sorunlara çözüm odaklı yaklaşmaya özen gösterin.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar ruhsal açıdan zor süreçleri geride bıraktınız lakin iletişimlerde hala sorunlar var özellikle arkadaş çevrinizde kendinizi doğru ifade etmekte güçlükler çekiyor olabilirsiniz.

Başak: Bugün sevgili başaklar dolaylı yollardan mutlu olmaya çalışmayı bırakıp doğal yollardan mutlu olmanın yollarını bulmalı ve sürdürmelisiniz aşk hayatınız dengesiz bir dönemi atlatıyor olabilir.

Terazi: Bugün sevgili teraziler pek çok alanda süreçlerin hızlandığını görüyorum ilişkinizde ciddi kararlar alabilir ve evlilik fikrini tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Akrep: Bugün sevgili akrepler kendinizi her anlamda geliştirmek ve bir şeyler katmak isteyebilir ve bunu öncelliğiniz haline getirebilirsiniz aşkı meşki erteleyin.

Yay: Bugün sevgili yaylar sürekli bir koşuşturma içindesiniz büyük bir yoğunluk yaşıyor olabilirsiniz iş hayatınızda ama bu geçici bir süreç sizin de bildiğiniz üzere duygusal konular gündeme gelebilir.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar büyük başarılara imza atabilirsiniz iş ve kariyer hayatınızda ancak duygusal olarak dengesiz bir dönem atlatıyor olabilirsiniz ikili ilişkiler de yaşadığınız sorunları geri planda bırakmaya gayret gösterin.

Kova: Bugün sevgili kovalar maddi konularda biraz problemli bir dönemi atlatacaksınız bu süreçte harcamalarınıza dikkat etmelisiniz aileniz onları ihmal ettiğinizi düşünüyor olabilir onlara biraz vakit ayırın.

Balık: Bugün sevgili balıklar pek bir keyifli görünüyorsunuz tatil planlarınızı hayata geçirmek için maddi olarak biraz sıkışıklığa girebilirsiniz ama bu canınızı sıkmasın siz bir çözüm yolu bulursunuz.

25 MAYIS CUMA

Koç: Bugün sevgili koçlar maddi yönden rahatlayacaksınız beklediğiniz ödemeleri alacaksınız küçük seyahat planları planlıyor olabilirsiniz bu tatil size çok iyi gelecek yenilenmeye ihtiyacınız var.

Boğa: Bugün sevgili boğalar ailenize vakit ayırmalısınız aşk konusunda ise büyük kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz.

İkizler: Bugün sevgili ikizler hedefleriniz konusunda atacağınız her adım olumlu olacak sizin için aşk konusunda ise pek şanslı olduğunuzu söyleyemeyeceğim lakin bazen kendi şansımızı kendimiz yaratırız.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler sportif gördüm sizi sporu daha fazla hayatınızda önemli bir yer haline getirebilirsiniz hedefleriniz üzerine gitmek için doğru bir gün.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar insanlarda çizdiğiniz imajı önemsemediğinizi düşünüyorum ancak önemsemelisiniz çünkü sizi tanımayan insanlar için bu durum hayatınızda önemli fırsatları kaçırmanıza neden oluyor.

Başak: Bugün sevgili başaklar çevrenizdekiler hata yapmanıza izin vermiyor ve sürekli arkanızda biri var ama buna güvenerek hareket etmenizi önermem ayrıca partnerinizi ihmal ettiğinizi düşünüyorum.

Terazi: Bugün sevgili teraziler elinizde avucunuzda ne varsa paylaşıyorsunuz belki ama emeklerinizin fedakârlıklarınızın karşılığını alamayabilirsiniz her zaman maalesef iyilik yap denize at.

Akrep: Bugün sevgili akrepler işbirliklerinden kaçınmayın ortak yapacağınız işler güçlerin birleşmesi emeğinizin ve beklentileriniz karşılığını sonuna kadar almanıza neden olacak güzel gelişmelere neden olabilir.

Yay: Bugün sevgili yaylar aman sağlınıza dikkat yorucu iş temponuz sağlınızı ihmal etmenize neden oluyor olabilir aile içinde huzuru sağlamak için yeni kararlar almalı ve iletişiminizi güçlendirmelisiniz.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar yine haraketli ve dinamiksiniz öz disiplininizi devam ettirmeli ve tutarlı olmanız her anlamda sizi rahatlatacaktır partneriniz biraz bencilliğinizden şikâyetçi olabilir.

Kova: Bugün sevgili kovalar hayat sizden büyük seçimler yapmak zorunda bırakıyor olabilir hayallerinizi küçümsemekten vazgeçin ve bazı konularda suçu birazda kendinizde aramaya çalışın.

Balık: Bugün sevgili balıklar pek bir yaratıcı ve üretken gördüm sizi bunu bir fırsata dönüştürün ve her türlü aktivite ve faaliyete katılmaya çalışın sosyal hayatınızda denge kurmaya çalışmalısınız.

26 MAYIS CUMARTESİ

Koç: Bugün sevgili koçlar büyük değişimlerden ve yeni kararlar almaktan kaçınmalısınız ikili ilişkilerde iletişim bozuklukları gözlemlenebilir.

Boğa: Bugün sevgili boğalar evinizin düzeninde değişim ve onarım gerektiren durumlar meydana gelebilir maddi harcamalara dikkat etmelisiniz.

İkizler: Bugün sevgili ikizler duygusal ve hassassınız ilişkinizde ise partnerinize gereğinden fazla yükleniyor ve sıkıyor olabilirsiniz biraz güven gerek ilişkinize kuruntulardan kaçının.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler ikili ilişkilerinizde büyük iletişim kopuklukları ve anlaşmazlıklar yaşanabilir tutarlı ve sabırlı olmaya çalışmalısınız.

Aslan: Sevgili aslanlar fedakarlık bile abartılınca zarar veren bir duygu maalesef aşk hayatınız güzel ilerliyor gibi bugün.

Başak: Bugün sevgili başaklar bazı konularda tabularınızı yıkın ve yeniliklere yeni insanlara fırsat tanıyın çünkü sosyalleşmeye ihtiyacınız var.

Terazi: Bugün sevgili teraziler iş hayatınızda çok güzel gelişmeler gözlemlenebilir aşk hayatınızda seçiminizi yalnızlıktan yaptığınızı söyleyemesek de en yakın zamanda doğru kişiyi bulacağınızı umuyoruz.

Akrep: Bugün sevgili akrepler aileniz onları ihmal ettiğinizden şikayetçi görünüyor onlara vakit ayırmalısınız iş hayatınızda ise hızlı gelişmeler söz konusu olabilir.

Yay: Bugün sevgili yaylar fiziksel ve zihinsel olarak yoğun bir tempo içindesiniz maddi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız fevri davranışlardan kaçınmaya gayret gösterin.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar sinirleriniz üstünüzde dikkatli olmalı ve sakin hareket etmelisiniz aşk konusunda sürprizler bekliyor olabilir size söyleyeyim.

Kova: Bugün sevgili kovalar maneviyatınızın güçlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz insan ilişkilerinizde büyük ve keyifli paylaşımlar yaşayabilirsiniz eğitim hayatınızda da olumlu gelişmeler söz konusu olabilir.

Balık: Bugün sevgili balıklar iş hayatında çeşitli çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz duygusal olarak dengesiz bir dönemden geçiyorsunuz maddi rahatlama gözlemlenebilir.

27 MAYIS PAZAR

Koç: Bugün sevgili koçlar tadilat onarım taşınma vesaire gibi konular gündeme gelebilir aşk konusunda partneriniz ile çok güzel vakit geçirecek ve geleceğe yönelik adımlar atabilirsiniz.

Boğa: Bugün sevgili boğalar neden yalnızım ben diye sormaktan vazgeçin artık yalnızlık bir tercihtir yanlış bir ilişkidense doğru bir yalnızlık daha iyidir lakin bu sıra kısmetiniz çok açık.

İkizler: Bugün sevgili ikizler yalnız adım atmayı öğrenme zamanınınız geldi geçiyor beslenme konusunda dikkatli olmalı ve aşırılıktan da abartıdan uzak durmalısınız.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler yeni fikirler üretmek iş ve eğitim hayatınızda çok büyük avantajlar yaratıyor fakat bu çevrenize karşı ihmalkar olmanıza neden oluyor.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar geleceğiniz için yapacağınız yatırımlar kısa bir süre içinde olumlu reaksiyon verecek ve maddi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız çok yakın zamanda.

Başak: Bugün sevgili başaklar uzun zamandır beklediğiniz gelişmeler bir bir sizi karşılamakta ne de olsa sabreden derviş muradına ermiş aile içinde huzursuz günleri geride bıraktınız bağlarınızı daha da güçlenecek.

Terazi: Bugün sevgili teraziler uzun zamandır beklediğiniz iş haberini alabilirsiniz ilişkilerden yana yüzünüz gülecek.

Akrep: Bugün sevgili akrepler uzaktan akrabanız eşiniz dostunuz gelebilir ilişkilerde artık kolayı seçmeli ve işleri yokuşa sürmekten de vazgeçmelisiniz.

Yay: Bugün sevgili yaylar ruh haliniz ve enerjiniz pozitif ve yüksek olduğu müddetçe işleriniz bile rahatladığını fark edeceksiniz çevrenizden birileri size küçük sürprizler yapabilir.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar işinizde ve evinizde kendi kurallarınızı ve prensiplerinizi sürdürmelisiniz sizi son zamanların aksine daha farkında ve ciddi gördüm.

Kova: Bugün sevgili kovalar ilişkilerinizde cesur adımlar atmaktan kaçınmamalısınız ve risk almalısınız sezgilerinize güvenmeli ve o şekilde hareket etmelisiniz, sezgileriniz pek yanılacak gibi değil.

Balık: Bugün sevgili balıklar gelecek kaygılarınızı oldukça ön planda bu sıralar fakat karşınıza çıkacak bazı kişiler geleceğinizler ilgili büyük adımlar atmanızda büyük destek olacak.







