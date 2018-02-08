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21. hafta hakemleri açıklandı

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına verildiği ve daha sonra yapılan bir değişiklikle Bursaspor-Beşiktaş maçına atandığı iddia edilen Halil Umut Meler, haftanın en önemli maçı olan Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak. Meler, böylece tüm bu iddiaların ardından, bu kez Fenerbahçe maçına atanmış oldu.

21. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21. hafta müsabakalırını yönetecek hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgliendiren Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. 21. hafta'da maçları yönetecek hakemler şöyle;

9 Şubat Cuma

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

10 Şubat Cumartesi

13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım

11 Şubat pazar

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek


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