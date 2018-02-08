21. hafta hakemleri açıklandı

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına verildiği ve daha sonra yapılan bir değişiklikle Bursaspor-Beşiktaş maçına atandığı iddia edilen Halil Umut Meler, haftanın en önemli maçı olan Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak. Meler, böylece tüm bu iddiaların ardından, bu kez Fenerbahçe maçına atanmış oldu.