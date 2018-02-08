21. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21. hafta
müsabakalırını yönetecek hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgliendiren Başakşehir-Fenerbahçe
maçını Halil Umut Meler
yönetecek. 21. hafta'da maçları yönetecek hakemler şöyle;
9 Şubat Cuma
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
10 Şubat Cumartesi
13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım
11 Şubat pazar
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek
Erdinç Şahin