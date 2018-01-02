21 işçinin hayatıyla 'maytap' geçildi

“İşçiler kuruma bildirmedi”

‘Ölenle ölünmez’ kararları

Nazlı Erdol

’da 31 Ocak 2008 yılında ruhsatsız maytap atölyesinde meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetmiş ve 117 kişi de yaralanmıştı.Gazetevatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; ölenlerin yakınlarının açtığı davada, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış, eskiBelediye Başkanı Murat Aydın ve atölye çalışanlarından Hasan Altay’ı beraat ettirdi. Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürü Feruz Kutsal ve Ruhsat ve Denetim Müdürü Rüstem Tekin 7 yıl 6’şar ay hapis cezası çarptırıldı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza paraya çevrildi. İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçük Akyüz 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı 18 bin 200 TL para cezasına çevirdi. Bina sahipleri Resul Koçyiğit ve Remzi Koçyiğit kardeşlere 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.Bu karar üzerine ölenlerin aileleri Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı temyiz ederek davayı Yargıtay’a taşımıştı.12. Ceza Dairesi 3 yıl sonra kararını verdi. Yargıtay, yerel mahkeme tarafından hakkında “Taksirle öldürme” suçundan beraat kararı verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın beraat kararını onadı. Kararda Aydın için kendisinden iş yerini bizzat denetlemesi beklenemeyeceği dolayısıyla kusurunun bulunmadığı anlatıldı.Kararda beraat kararı verilenİstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış için ise iş yerinde çalışan işçilerin güvencesiz çalıştırıldıklarını kuruma bildirmedikleri bu nedenle Tanış’ın gerekli özeni göstermediğinden bahsedilemeyeceği belirtilerek beraat kararı onandı. Atölye çalışanı Hasan Altay’ın hakkında verilen beraat kararı da onandı. Patlamanın meydana geldiği binanın sahipleri Resul ve Remzi Koçyiğit’in de “taksirle nitelikli şekilde ölüme sebebiyet vermek” suçundan verilen 5’er yıllık hapis cezaları isabetli bulunarak onandı.” suçundan para cezasına çarptırılan dönemin Zeytinburnu İmar İşleri Müdürü Servet Kırna, İmar ve Şehircilik Müdürü Şevket Yıldırım ve İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçük Akyüz’ün suçlarının “İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kırna hakkında 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın düşmesine karar verildi. Diğer 2 sanık için ise karar bozuldu. Dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat İşleri Müdürü Rüstem Tekin ve zabıta müdürü Feruz Kutsal hakkında “Taksirle öldürmek” suçundan 7 yıl 6 ay ceza verilmişti. Kararda ise suçun “görevi kötüye kullanmak” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu karar da bozuldu.