21 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 21 Mayıs 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 189.90 liradan alınan gram altın 190 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

611 liradan alınan yarım altın 621 liradan ve 305 liradan alınan çeyrek altın 310 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 251 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 271 liradan, 173 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177 liradan, bin 222 liradan, tam altın bin 248 liradan, satıldı.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar/TL yeni haftaya başlarken 4.59 seviyesini araşarak rekor tazeledi. Euroda ise yeni rekor seviyesi 5.40'nin üzeri oldu.