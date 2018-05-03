15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

21 Nisan ehliyet sınav sonuçları açıklandı (Ehliyet sınav sonucu sorgulama)

Bu yıl ikincisi düzenlenen ehliyet sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 21 Nisan tarihinde yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava katılım sağlayan sürücü adayları sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilir? Ehliyet sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 21 Nisan ehliyet sınav sonuçları ve itiraz durumu hakkında detaylı bilgiler

21 Nisan ehliyet sınav sonuçları açıklandı (Ehliyet sınav sonucu sorgulama)
Ehliyet alarak sürücü olma hayali kuran binlerce sürücü adayının trafiğe çıkma yetkisi alabilmek için girdiği ehliyet sınavı sonuçları, MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce aday sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Bakanlığın sonuçları açıkladığını duyurmasının ardından, sınava giren adaylar sonuçları nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. İşte, ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı...
 

EHLİYET SINAV SONUÇLARI


Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ehliyet sınavları bu yılda belli tarihlerde yapılmaya devam ediyor. Son olarak 21 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavın sonuçları MEB tarafından açıklandı. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce aday, sonuç sorgulama sayfasına giriş yapmak istiyor. İşte, MEB ehliyet sınavı sonuç sorgulama sayfası...
 

EHLİYET SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...


21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından binlerce adayın gözü "meb.gov.tr" adresinden yapılacak olan ehliyet sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Beklenen haber az önce geldi, heyecanla beklenen sonuçlar adayların erişimine açıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?

Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?
Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!

Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!
Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar

Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar
Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?

Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?
Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı

Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? Nufüs müdürlükleri hafta sonu çalışıyor mu?

Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? Nufüs müdürlükleri hafta sonu çalışıyor mu?
Hıdırellez mesajları: Hıdırellez duası... Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları: Hıdırellez duası... Nasıl dilek tutulur?
Üniversite tasarısı haftaya kaldı

Üniversite tasarısı haftaya kaldı
Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılacak

Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılacak
Türkiye'de seçim atmosferine girildi

Türkiye'de seçim atmosferine girildi