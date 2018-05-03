21 Nisan ehliyet sınav sonuçları açıklandı (Ehliyet sınav sonucu sorgulama)

EHLİYET SINAV SONUÇLARI

Adem Özdoğan

Ehliyet alarak sürücü olma hayali kuran binlerce sürücü adayının trafiğe çıkma yetkisi alabilmek için girdiği ehliyet sınavı sonuçları, MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce aday sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Bakanlığın sonuçları açıkladığını duyurmasının ardından, sınava giren adaylar sonuçları nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. İşte, ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı...Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ehliyet sınavları bu yılda belli tarihlerde yapılmaya devam ediyor. Son olarak 21 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavın sonuçları MEB tarafından açıklandı. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce aday, sonuç sorgulama sayfasına giriş yapmak istiyor. İşte, MEB ehliyet sınavı sonuç sorgulama sayfası...21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından binlerce adayın gözü "meb.gov.tr" adresinden yapılacak olan ehliyet sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Beklenen haber az önce geldi, heyecanla beklenen sonuçlar adayların erişimine açıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir.