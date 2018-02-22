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21 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları (Hangi dizi birinci)

21 Şubat Çarşamba gününün reyting sonuçları ortaya çıktı. Peki hangi dizi reyting sıralamasında birinci geldi. Çarşamba günü yayınlanan dizilerden biri olan Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat Karadeniz mi, Meryem dizisinin final sahnesi mi yoksa? Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul'u reyting sıralamasınfa geçmiş ve birinciliğe oturmuştu. Bakalım dün akiam hangi dizi daha çok izlendi. Hangi dizi reytinglerde birinci oldu.
 

21 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları (Hangi dizi birinci)
21 Şubat Çarşamba tarihli Rating (reyting) sonuçlarında Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı günden itibaren birinciliği elden bırakmayan Diriliş Ertuğrul'u tahtından ederek yine zirvede yer aldı. Nefes ile Tahir'in imkansız aşkı, Nefes'in oğlu Yiğit'i bulma çalışmaları izleyenleri ekran başına topladı ve en çok izlenen dizilerden biri oldu. 

21 Şubat Çarşamba TOTAL reyting sonuçlarında Sen Anlat Karadeniz; 21.38 reyting puanıyla birinci sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz'in özeti 14.19 reyting puanına ulaşıp üçüncü sırada olurken; Diriliş Ertuğrul dizisi ise 14.47 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sen Anlat Karadeniz ile Diriliş Ertuğrul dizisinin reytingleri de dün akşamdan beri büyük bir merakla takip ediliyordu. Sen Anlat Karadeniz 4. hafta üst üste Diriliş Ertuğrul'u geride bırakarak birincilik tahtına oturdu.

Diriliş Ertuğrul 108. yeni Bölüm fragmanı (Kılıçlar çekildi)Diriliş Ertuğrul 108. yeni Bölüm fragmanı (Kılıçlar çekildi)



AB kategorisinde ise Diriliş Ertuğrul dizizi 19.14 puanla 1. sırada yer alırken Sen Anlat Karadeniz 14.85 ile ikinci sırada yer aldı. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Gözde Kansu gibi isimlerin rol aldığı Sen Anlat Karadeniz; Para karşılığında satıldığı adamın zulmünden kaçarak Karadeniz'e sığınan Nefes ile Tahir'in imkansız aşkını konu ediyor.


Diriliş Ertuğrul 108. yeni Bölüm fragmanı (Kılıçlar çekildi)Diriliş Ertuğrul 108. yeni Bölüm fragmanı (Kılıçlar çekildi)

ABC1 kategorisinde de Diriliş Ertuğrul, 18.24 puanla 1. sırada yer alırken; Sen Anlat Karadeniz 17.98 ile ikinci sırada yer aldı.


 


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