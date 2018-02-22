21 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Öğren (Hangi dizi birinci)

Diriliş Ertuğrul 108. yeni Bölüm fragmanı (Kılıçlar çekildi)

Diriliş Ertuğrul 108. yeni Bölüm fragmanı (Kılıçlar çekildi)

Büşra Kamış

tarihlinda, yayınlandığı günden itibaren birinciliği elden bırakmayan'u tahtından ederek yine zirvede yer aldı. Nefes ile Tahir'in imkansız aşkı, Nefes'in oğlu Yiğit'i bulma çalışmaları izleyenleri ekran başına topladı ve en çok izlenen dizilerden biri oldu.21 Şubat Çarşamba TOTAL reyting sonuçlarında Sen Anlat Karadeniz; 21.38 reyting puanıyla birinci sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz'in özeti 14.19 reyting puanına ulaşıp üçüncü sırada olurken; Diriliş Ertuğrul dizisi ise 14.47 puanla ikinci sırada yer aldı.Sen Anlat Karadeniz ile Diriliş Ertuğrul dizisinin reytingleri de dün akşamdan beri büyük bir merakla takip ediliyordu. Sen Anlat Karadeniz 4. hafta üst üste Diriliş Ertuğrul'u geride bırakarak birincilik tahtına oturdu.AB kategorisinde ise Diriliş Ertuğrul dizizi 19.14 puanla 1. sırada yer alırken Sen Anlat Karadeniz 14.85 ile ikinci sırada yer aldı. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Gözde Kansu gibi isimlerin rol aldığı Sen Anlat Karadeniz; Para karşılığında satıldığı adamın zulmünden kaçarak Karadeniz'e sığınan Nefes ile Tahir'in imkansız aşkını konu ediyor.ABC1 kategorisinde de Diriliş Ertuğrul, 18.24 puanla 1. sırada yer alırken; Sen Anlat Karadeniz 17.98 ile ikinci sırada yer aldı.