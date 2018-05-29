21 yaşındaki Tuğçe 1 haftadır aranıyor

4 ay önce evlenerek Edirne Enez'e giden ve geçen günlerde eşine 'Anneme gidiyorum' diyerek ayrılan Tuğçe Savcu, 1 haftadır kayıp. Acılı anne Gamze Günay Aksoy yetkililerden bir an önce kızını bulunmasını istiyor.

Çift evliliklerini sosyal medya hesabından bu paylaşımla duyurmuş

ANNE KIZININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Kızı Tuğçe’nin 21 yaşında olduğunu belirten Anne Gamze Günay Aksoy, ‘Kızımdan haber alamıyorum. Kızım 21 yaşında, ela gözlü, 1,75 boylarında, evinden çıktığında üzerinde siyah eşofman, siyah penyesi vardı. ‘Annemle kardeşimi özledim' diyerek evden çıkmış, o günden bugüne kızımdan haber alınamıyor. Gölcük’te ikamet ediyorum. Kızımın nerede olduğunu bilen ya da gören, lütfen 0 507 604 82 80 numaralı telefondan arasın ya da polise haber versin. Bir kızımızı daha kurban vermeyelim diyerek yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi.







