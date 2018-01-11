21 yaşındaki vücut geliştirici gripten öldü

Can Hakman

'da vücut geliştirme şampiyonu Kyler Baughman, 23 Aralık'ta anne ve babasının eviniöncesi ziyaret etmeden önce burnu akıyordu. Annesinin anlattığına göre, aynı zamanda'ta bulunan bir mobilya mağazasına işçi olarak çalışan Kyler, ailesini ziyaret ettikten sonraki gün işine gitti ama kendisini kötü hissettiği için erken ayrıldı.Nişanlısı Olivia Marcanio konuyla ilgili olarak "Bütün gün yattı ve öksürdü. Göğsünün acıdığını söyledi." dedi.Uzmanlar grip virüsünün bulaştığı insanların en fazla 2 hafta içinde iyileştiğini bildirirken her yol yılda 650.000 kişinin sounum yolu enfeksiyonları yüzünden öldüğünü açıklıyor.