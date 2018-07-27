İlk adım telefonunuza uygun uygulamaları indirin

Hayatınızın ya da koleksiyonunuzun en iyi karesini çekmek için mobil uygulamaların nimetlerinden faydalanmak gerekiyor. Photographer’s Ephemeris uygulaması ayın doğma ve batma zamanları, rotası ve fazları için faydalı bilgiler verirken; Photopills uygulaması ise ayın gökyüzündeki pozisyonuna dair tüm detayları sunarak, ayın en iyi ve en parlak pozunun yakalanmasına yardımcı oluyor.

Doğru lens kullanımı ile ayı kadraja sığdırın

O akşam kişileri en çok zorlayacak konuların başında ayı kadraja olabildiğince büyük sığdırabilmek geliyor. Ayın yüzeyindeki asteroidlerin açtığı her kraterin görülmesi için lens kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten David Noton: “Yaklaşık 600 mm netleme mesafeli bir full frame DSLR makineye uzun bir telefoto lensi takarak, kompozisyonu uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu sağlamak için tutulmanın olduğu gün EF 200-400mm f/4L IS USM Ext.1.4 x lensten ve Canon EOS 5D Mark IV’ten yararlanın” diyor.

Tripod kullanın, en ufak detayı yakalayın

Ay gökyüzünde sanıldığından çok daha hızlı ilerliyor. Bu nedenle en kusursuz anı yakalamak için bir yandan zamanla da yarışılıyor. Kullanılacak uzun lens de hesaba katılırsa sağlam bir tripod çekim ile en ufak detayı bile yakalamak kolaylaşabiliyor.

Düşük ışıklarda yüksek performans sunan makineler tercih edin

Ayın tüm fotoğrafı kapladığı çekimlerin yalnızca astronomik değeri bulunuyor. Ancak bir manzara fotoğrafı çekmek isteniyorsa ay bir ışık kaynağı olarak kullanılabiliyor. Az ışığa sahip olması nedeniyle fotoğraf çekmenin zor olduğunu dile getiren David Noton: “Bunu önlemek için düşük ışıklarda yüksek performans sunan fotoğraf makineleri tercih etmek gerekiyor. Gece fotoğrafçılığında da harika sonuçlar veren Canon EOS-1D X Mark II ve Canon EOS 5D Mark IV gibi fotoğraf makinelerinden yararlanabilirsiniz” diyor.

David Noton Hakkında:

BBC Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı seçilmesi dahil dudak uçuklatan manzara ve seyahat fotoğrafları portföyüyle pek çok başarıya imza atan David, alanında uzun yıllardır lider kabul edilen bir fotoğrafçıdır. 60 yaşında olan David, tercih ettiği fotoğraf makinesi ve lensi EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV ve EF 24-70mm f/2.8L II USM ile hala manzara ve seyahat fotoğrafçılığında uzmanlaşmayı sürdürüyor.



