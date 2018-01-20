217 bin emekli ikramiye alacak



FARK YATIRILIYOR

Adem Özdoğan

Yaklaşık 450 bin memur emeklisini ilgilendiren ek ikramiye için son günlere girildi. Kamuda 30 yılın üstünde hizmeti olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılmasını içeren düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi 29 Ocak'ta sona eriyor. Emeklilerin vefat etmişse yakınlarının hakkını kaybetmemek için mutlaka süresinde başvurması gerekiyor. Geçen yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yıldan fazla olan hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanınmıştı. Toplamda 450 bine yakın emekliyi ilgilendiren imkana göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılırken, kapsamdaki diğer emeklilere yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden 1 yıl içinde başvurmaları şartı getirilmişti. Mart 2017 itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan 233 bin emekli ya da hak sahibine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplam 1 milyar 88 milyon lira ödeme yapıldı.Geriye 217 bin kişi kaldı. İmkandan yararlanmak isteyenler için 27 Ocak'ta sona erecek başvuru süresi, bu tarihin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ocak'a uzatıldı. İkramiye tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine bağlı olarak değişiyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödeniyor.Memur emeklilerinin de Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 5.69 oldu. Yüzde 1.69'luk enflasyon farkının oluşmasıyla, memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 4 olarak belirlenen Ocak zammı, yüzde 5.69'a yükseldi. Ancak memur emeklileri, maaş ödemeleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğu ve 3 Ocak'taki enflasyon verileri beklendiği için maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkı ise önümüzdeki günlerde yatırılacak. Ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak açıklama bekleniyor.