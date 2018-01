22 - 28 Ocak 2018 haftalık burç yorumları

22 OCAK PAZARTESİ

23 OCAK SALI

24 OCAK CARŞAMBA

25 OCAK PERSEMBE

26 OCAK CUMA

27 OCAK CUMARTESİ

28 OCAK PAZAR





Gözde Hatunoğlu

Mars Akrep burcuna geçiyor bu haftanın en önemli konularından bir tanesi, Mars kendi yönettiği burca geçiş yapıyor, olumlu yönden isteklerimiz ve arzularımız için gerekirse savaşacağımızı göstermekte. Güzel mücadele enerjisi bizde olacak, tabi aşırı tutkulu ve istekli olmak bazı kuralları çiğneyebilme ihtimalimizi artırıyor olacak. Genelde gereğinden fazla inatlaşma ve dediğim dedik tavırlar ön planda olacaktır, bu süreçte bu enerjiyle savaş mı vereceksiniz yoksa mutluluğunuzu elde mi edeceksiniz? Etik oynarsanız kazanacaksınız, hak yemeye çalışırsanız kendinizi büyük bir savaşın içinde bir çok şeyini kaybetmiş olarak bulabilirsiniz... Mars akrep burcunda çok dik kafalı ve dediğim dedik davranır. Burda yumuşamayı öğrenmek, esnemek ve isteklerimizi dileklerimizi elde ederken etik davranışlarla elde etmeye çalışmamız gerekecek. İlişkilerde tutku artacak özellikle Pazartesi ve Salı öğlene kadar, Cumartesi ve Pazar öğlene kadar aşk hayatında son derece sahiplenici ve tutkulu davranışlar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ters açılar varsa kıskançlık veya hasetlik içinde kendinizi bulabilirsiniz... Duygularınızı kontrol edin, sadece aşkı ve sevgiliyi kontrol etmekten uzaklaşın... Cumartesi günü ikili ilişkilerle ilgili sert açılar olduğu gibi Çarşamba günü de toplantılar ve büyük kararlar almak için çok uygun olmayacak... Araç kullanırken dikkatli olun, hız yapmayın, dikkatsizce araç kullanmayın! Ufak tren ve bazı uçak kazaları da bu açıda gerçekleşebilir.Koç: Bugün sevgili koçlar ansızın habersiz gelen misafirleriniz olabilir görüşmeler toplantılar resmi kurumlarla iletişiminiz söz konusu yoğun bir çalışma temposunda olabilirsiniz güzel bir tatili hak ettiniz bugün onun için bir plan yapın.Boğa: Bugün sevgili boğalar partnerinizle ilişkiniz hakkında oturup konuşup yeni kararlar almanız mümkün ikili iletişimlerde yıkıcı taraf zaten değilsiniz ama olmaktan da kaçının yapıcı olmaya bakın çocuğunuz varsa eğer bugün onunla ilgilenin biraz ihmal etmiş olabilirsiniz.İkizler: Bugün sevgili ikizler fazla göz onun olmaktan pek hoşnut değilsiniz kendinizi geri plana çekmek isteyebilirsiniz insanların sizden beklentisi yüksek olduğundan dolayı kendisi baskı altında hissetmeniz mümkün olabilir inzivaya çekilmek bugün iyi gelecek size.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler yine bugün de çok pozitifsiniz sorunlara sözüm odaklı yaklaşıyorsunuz kendinizi ifade ederken dikkatli olmanızı tavsiye ederim yanlış anlaşılmalar çeşitli tartışmalar ve münakaşalar içine girmeniz mümkün.Aslan: Bugün sevgili aslanlar düşüncelerinizin hisleriniz ve aldığınız kararların arkasında durun ve kolay pes etmekten kaçının çünkü olumlu gelişmeler iyi haberler bekliyor sizi bugün.Başak: Bugün sevgili başaklar evli olanların evlilik hayatında partneriyle ortak karar alması ve uyum içine girmesi mümkün sabit fikirli olmanızın size çok zararı dokunuyor sürekli aynı yerde saymanıza ileriye gitmenizi engelliyor bu düşüncelerinizden kurtulmaya bakmanız gereken bir gün.Terazi: Bugün sevgili teraziler sorun çözücü ve ara bulucusunuz aile içinde yol gösterici ve öncü olmanızdan dolayı davranışlarınızda dengeli ve kararlı olmaya çalışın is ve eğitim hayatınızda yeni başarılar ve gelişmeler gözüküyor bugün.Akrep: Bugün sevgili akrepler evli ise evlilik hayatları gayet uyumlu ve güzel ilerlemektedir ailenize karşı iletişiminizde sorunlar çıkabilir bu sizi tedirgin etmesin yoluna girecektir her şey sabırlı olmaya çalışın bugün.Yay: Bugün sevgili yaylar eğitim ve iş hayatınızda küçük aksaklıklar ve nakit sıkıntısı çekiyor olabilirsiniz düzene en yakın zamanda girecektir bu durumlar kendinize daha çok güvendiğiniz ve kendinizden emin olduğunuz bir gündesiniz ilk adımı atmak için doğru bir gün olabilir çekinmeyin.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar düşüncelerinizin pozitif olmasından dolayı aşk iş ve eğitim hayatınızda her şey yolunda gidiyor hoşlandığınız biri var ise sizi iyi şeyler bekliyor benden söylemesi dik başlı olmaktan biraz kaçınmanız lazım yalnızca bugün.Kova: Bugün sevgili kovalara iyi haberlerim var sizin için hayırlı olacak yeni kararlar alınıyor aile hayatınızda küçük değişimler söz konusu olabilir taşınma ev ayırma vesaire gibi sabırlı olun ve düşünerek hareket edin bugün.Balık: Bugün sevgili balıklar yine duygusallığınız üstünüzde aile icinde önemli gelişmeler evlilik veya bebek haberi almanız mümkün yazın gelmesi size iyi gelecek balıkların suya ihtiyacı vardır değil mı sonuçta aceleci olmaktan kaçının bugünKoç: Bugün sevgili koçlar ortaklarınızla hızlı bir iletişim trafiği içerisine girmeniz mümkündür kendileriyle birden doğan önemli bir fikri veya gecikmeli olarak ellerine ulaşan bir bilgiyi tartışabilirsinizBoğa: Bugün sevgili boğalar ikili ilişkilerinize her zamankinden daha büyük önem vermeye başlamanız mümkündür bu tutumunuz tüm ilişki ve yaklaşımlarınızı etkileyecektir bireyselliği bırakıp işbirliğine yönelebilirsinizİkizler: Bugün sevgili ikizler iş çevrenizdeki insanların sizden beklentisi artmaya başlayabilir son derece sıkı çalışırsanız her şeyin altından kalkabilir insanların gözünde daha da önemli bir yer edinebilirsiniz.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler koşuşturmacayla geçen son derece yoğun bir gün olabilir içinde bulunduğunuz uyumlu ortam rahat ve keyifli bir hareketlilikle dolu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.Aslan: Bugün sevgili aslanlar iş dünyasının sizi yapmaya ittiğini düşündüğünüz şeyler hakkında düşünebilirsiniz ilerleyeceğiniz yön ileriki günlerin getireceği şartlar ile değişebilir bundan memnun olabilirsiniz.Başak: Bugün sevgili başaklar yakın arkadaşlarınızla birlikte geçirmek için istek duyabilirsiniz sohbetlere katılma renkli ortamlarda bulunma çeşitli faaliyetlerde yer alma isteğinizi bastırmaya çalışmayın.Terazi: Bugün sevgili teraziler çevrenizdeki insanları çok kudretli görebilir ve onların etkilerine kapılabilirsiniz ileriki günlerde insanların her dediğini kabul etmeyin ve kendi fikirlerinize sarılın.Akrep: bugün sevgili akrepler akraba ilişkileriniz ve aile yaşamınız üzerine odaklanabilirsiniz diğer taraftan arkadaş çevrenizde de dikkatinizi çekecek bazı gelişmelerle karşılaşmanız mümkündür.Yay: Bugün sevgili yaylar olağanüstü bir toplantıya çağrılabilir ve bazı konularla ilgili fikirlerinizi açıklayabilirsiniz bu konuların ele alınış şekliyle ilgili ileriki günler için de yeni programlar hazırlanması gündemde yer alabilir.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar iletişimin son derece büyük bir artış göstermesine şaşırmayın kuracağınız diyaloglar yoluyla yeni şeyler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz bunlarla ileride daha derinlemesine ilgilenebilirsiniz.Kova: Bugün sevgili kovalar iş faaliyetlerinizin giderleri ile ilgili olarak bunları karşılayacak ek bir kaynak yaratma düşünceniz olabilir bunu mümkün kılacak bir planı da bugün oluşturabilirsiniz.Balık: Bugün sevgili balıklar maddi konulara verdiğiniz önem artabilir ve dolayısıyla da tüm dikkatinizi onların üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz ancak sosyal ortamların eğlencesine kapılıp masrafları artırmamaya dikkat edinKoç: Bugün sevgili koçlar zihniniz çok aktif olacağından büyük düşünmek isteyebilirsiniz uzak geleceğe yönelik planlara yönelmeniz mümkündür sizden daha deneyimli kişilerle görüşebilirsinizBoğa: Bugün sevgili boğalar hayal gücünüzün son derece kuvvetli olacağı bir gün geçirebilirsiniz bu durum sizi yaratıcı faaliyetlere yöneltebilir kendinizi farklı yollarla ifade etmenize yarayan uğraşlara da vakit verebilirsiniz.İkizler: Bugün sevgili ikizler beklentilerinizle ilgili olarak iyimser süreçler hayal edebilirsiniz gelişmeleri doğru değerlendirmelisiniz ki sonuçlar hakkında da doğru değerlendirmelerde bulunabilesiniz.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler sessizlik ve sükûnet isteyeceğiniz bir gündesiniz arkanıza yaslanıp dinlenmek isteseniz de bazı düşünceler zihninizi kurcalayabilir kendinizi bunları zihninizde tartarken bulabilirsiniz.Aslan: Bugün sevgili aslanlar gün içinde çeşitli nedenlerle kalabalık sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. İşle bağlantılı faaliyetlere yönelik bu ortamlarda işinizin ve kendinizin de tanıtımını yapabilirsiniz.Başak: Bugün sevgili başaklar yakın çevrenizdeki kişiler sıra dışı davetlerle kapınızı çalabilirler çekingenlik göstermeden kabul edin sosyal hayatla ilgili son derece önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.Terazi: Bugün sevgili teraziler çalışma hayatınızla ilgili konularda gerçekçi olmak ve düşünmeden etmeden kararlar vermemek gerektiğini vurguluyor yeni bir planlama, yeni bir iş işinizle alakalı konularda risk taşıyan eylemlerde bulunmak yanlış olur.Akrep: Bugün sevgili akrepler işlerimizde aksamalar oluşabilir sağlığımızı düşünmemiz beklemede kalıp durumları incelememiz yerinde olacaktır.Yay: Bugün sevgili yaylar aşk hayatınız ortaklıklar çalışma hayatınızla ilgili konularda önümüzü net olarak görmekte zorlanabiliriz sosyal hayat ile kişisel amaçlar arasındaki farklılık nedeniyle yönümüzü tayin etmek kolay olmayabilir.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar beklentilerimize uymayan koşullar şartlar karşısında bizim mutlaka bilinçli hareket etmemiz gerekiyor ancak şunu da belirteyim bu tarihte farklı projelere planlamalara adım atmayı düşünüyorsanız çok iyi araştırınız.Kova: Bugün sevgili kovalar iş ve ev konularında epey koşturmamız olur ancak kafamız da bir hayli karışabilir bir yandan evdeki şartlar diğer taraftan iş hayatındaki şartlar arasındaki farklılık bizi zorlayabilir.Balık: Bugün sevgili balıklar hatta iki arada bir derede misali nereye öncelik tanımak lazım bilemeyebiliriz. Ben çok gerçekçi olmanızı önceliklerinizi iyi belirlemenizi tavsiye ediyorum.Koç: Bugün sevgili koçlar düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşırken hem kendi söylediklerimize hem de bize söylenenlere çok dikkat etmeliyiz.Boğa: Bugün sevgili boğalar tutamayacağımız sözler sarf etmemeli altından kalkamayacağımız kararlar vermemeliyiz iletişim haberleşme ve yolculuklarda dikkat dağınıklığı görülebilir mutlaka tedbirli olmalıyız.İkizler: Bugün sevgili ikizler başkalarından elde etmeyi düşündüğümüz para veya destekler bir malın mülkün satışı ve paylaşımı miras vb yatırım bir paranın değerlendirilmesi kazançla alakalı konularda yanlış anlama yanılma umduğumuzdan farklı gelişmeler olabileceğini göz önüne alarak tedbirli olmamız gerekiyor.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler intikam duygusu öylesine etkili ki avınızı kıstırmak için sabırla bekleyebilirsiniz ancak bugün beklemeye pek tahammülünüz yok ne olacaksa bir an önce yapılmalı ve isteklerime kavuşmalıyım diye düşünebilirsiniz.Aslan: Bugün sevgili aslanlar çevrenizdeki bazı kişilerin aslında pek de güvenilmeyecek insanlar olduklarını düşünebilirsiniz belli bir mesafe koyarak onları gözlem altına alabilirsiniz.Başak: Bugün sevgili başaklar birkaç gün boyunca evlilik iş ortaklığı iş sözleşmeleri anlamında muhalif tavırlarla karşılaşabiliriz biz bir adım atmak isteriz fakat karşı taraf buna uymayabilir.Terazi: Bugün sevgili bizim ilişkideki kriterlerimiz ile beraber olduğumuz kişinin bakış açısı uyuşmayabilir bir şeyler netlik kazanmayabilir karşımıza çıkan kişi evlilik konusunda bizim gibi düşünmeyebilir bunları şimdiden göz önüne almalıyız.Akrep: Bugün sevgili akrepler yaşanan en ufak bir olayın dahi sizi rahatsız etmesi hayal kırıklığı yaratması bazen her şeyin anlamsız hale geldiğini düşünmenize neden olabilir iş hayatı sağlık bir türlü yoluna girmeyen işleri ve her şeyi kafanıza takabilirsiniz.Yay: Bugün sevgili yaylar her işi halledeceğim her durumu kontrol edeceğim diye kendinizi lütfen hırpalamayınız sağlığınıza özel önem veriniz ne kimsenin kulusunuz ne de kölesi biz kendimizin efendisi olmayı bilmeliyiz yoksa çok yorarız kendimizi.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar işlerimizin yavaşlaması bazı kişilerle aramızda anlaşmazlıklara neden olabilir bu da aşk hayatımızı ve sosyal ilişkilerde problemlere önümüzü net görememeye sebep olabilir.Kova: Bugün sevgili kovalar beklentilerimize uymayan durumları yeniden ciddi anlamda gözden geçirmeliyiz yaratıcı tarzda düşünürsek zorluklara kafayı takmayıp çözümcü olabilirsek pekala doğru bir çıkış yolu bulabiliriz.Balık: Bugün sevgili balıklar genel olarak bir koşturma hali söz konusu olduğu gibi tam tersine durgunluk isteklerimizi elde etmekteki güçlükler beklemek bir türlü netleşmeyen projeler oldu derken beklemeye alınan işler hayal kırıklığı yaratabilir.Koç: Bugün sevgili koçlar iş ev arasındaki dengeyi çok iyi sağlamak lazım beklentilerimizin gerçeklik sınırları içinde ele alınması gerekiyor.Boğa: Bugün sevgili boğalar sizi aşkta ve isteklerinizi elde etme yönünde gelişmeler olabilir birilerinin kontrolü ele geçirmemesi için siz onlardan önce davranarak ipi göğüsleyen taraf olmak niyetindesiniz.İkizler: Bugün sevgili ikizler dayanıklılığınız ve performansınız diğer günlere göre gayet yüksek bu sayede başarılı girişimlerde bulunmanız gayet mümkün fikirlerinizi kendinizden emin bir şekilde ifade ederken dikkatleri üzerinize kolaylıkla toplayabilirsinizYengeç: Bugün sevgili yengeçler sosyal hayatla ilişkiniz pek güçlü değil bazı insanlar olaylar hal ve hareketler sizi rahatsız edebilir maddi manevi anlamda sadece kendi çıkarını kollayan kişileri anlamakta ve onlarla anlaşmakta zorlanırsınız.Aslan: Bugün sevgili aslanlar olumsuz negatif inatçı eleştirel kişilerden uzak duralım biz de kararlarımızı aceleyle vermeyelim karşımıza fırsatlar çıktığında durup düşünelim lütfen.Başak: Bugün sevgili başaklar bazı şeyler umduğumuz gibi gitmez veya fedakarlıkta bulunmamız gerekebilir gücümüzü aşan işlere kalkışmayalım önümüzü görmeden olur yanıtı vermeyelim tartışmalara dikkat.Terazi: Bugün sevgili teraziler parasal konularda ilişki ve alışverişlerde borç ve alacak meselelerinde gözümüzü dört açalım dereyi görmeden paçaları sıvamayalım hesabımızı bilelim derim ben.Akrep: Bugün sevgili akrepler iş hayatı ve özel yaşantınızla ilgili sorunları çözmekte zorlanabilirsiniz insanları anlamak pek kolay değildir en çok da haksızlıklar sizi yorar.Yay: Bugün sevgili yaylar maddi manevi açıdan güçlü olmak isteyebilirsiniz ancak iş ortamı veya sağlıkla ilgile problemler bugün sizi daha fazla yorabilir sakinlikle gözden geçirmenizde yarar var.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar sezgileriniz oldukça güçlü etrafınızdaki insanlar onları ihmal etmenizden oldukça şikayetçi gözüküyor.Kova: Bugün sevgili kovalar teknolojik konularda sorunlar ve arızalar meydana gelebilir maddi sıkıntı içine girmeniz olası sanırım bu ara.Balık: Bugün sevgili balıklar gizli kalmış bazı sırlar öğrenebilirsiniz seyahat veya eğitim ile ilgili planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.Koç: Bugün sevgili koçlar kariyeriniz ile ilgili önemli bir görüşme yapabilirsiniz ilişkiniz ile ilgili bazı farkındalıklar kazanabileceğiniz bir gün eğitim ile ilgili durumlara dikkat.Boğa: Bugün sevgili boğalar yer değişikliği taşınma ya da biriyle ev paylaşımı gibi durumlar söz konusu olabilir duygusal belirsizlikleriniz yüzünden sonradan pişman olacağınız şeyler yapmayın.İkizler: Bugün sevgili ikizler delidir ne yapsa yeridir ruh haliniz bugün yine üstünüzde agresiflikte aşırılıktan ve abartıdan uzak durmanızı tavsiye ederim.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler duygusal anlamda çöküş yaşadığınız günleri geride bırakacak ve tazeleneceksiniz.Aslan: Bugün sevgili aslanlar aşkta ego da gurur da olmaz bunu farkına varmadığınız sürece aşktan yana yüzünüz gülmeyecek benden söylemesi.Başak: Bugün sevgili başaklar kendi duygusal ihtiyaçlarınızla yüzleşmelisiniz iş ortamınızda bazı ani değişimler duyabilirsiniz.Terazi: Bugün sevgili teraziler atlattığınız sağlık sorunları tekrardan gündeme gelebilir soğukkanlı olmalı ve duygusal anlamda güçlü kalmalısınız bugünlerde özellikler dikkat.Akrep: Bugün sevgili akrepler yoğun bir gün sizin için hem ruhen hem beden çok yük var üstünüzde ailenizin desteğine ihtiyacınız var bu noktada sanırsam.Yay: Bugün sevgili yaylar yeni seyahat planları yine kapıda gezmeye doyamadınız bir.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar emek vermeden yemek olmuyor bunu en iyi siz biliyorsunuz azminizle hareket edip istediğiniz şey için savaş veriyorsunuz bugünlerde ama başarılı olacaksınız benden söylemesi.Kova: Bugün sevgili kovalar bir parçanız kopmuş gibi sanki büyük bir ayrılık atlatmış veya atlatacak olabilirsiniz güçlü olmaya gayret gösterin.Balık: Bugün sevgili balıklar ah ah hiç akıllanmıyorsunuz maneviyatınız güçlü her zamanki gibi ama hep duygularınızla hareket etmek size bir şeyler katmanın aksine bir şeyler götürüyor sizden dikkatli olun.Koç: Bugün sevgili koçlar bazı konularda isteksiz olmanız mümkün enerjinizi yüksek tutmaya bakın is ve eğitim hayatınıza odaklanın tembellikten kaçının.Boğa: Bugün sevgili boğalar duygusal anlamda gelgitler yaşayabilirsiniz aşk hayatınızda umutsuzluğa kapılmayın güzel gelişmeler bekliyor sizi.İkizler: Bugün sevgili ikizler iletişim kurarken sıkıntılar yaşayabilirsiniz ikili ilişkilerde iş ve eğitim hayatınızdan biraz çalkantılar olabilir sabırlı olmaya çalışın.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler keyfiniz yerinde yaşanan sorunların sorumlusu siz değilsiniz kendini suçlayıp canınızı sıkmayın olumlu ve iyimser duşunun evrene güzel enerji verin.Aslan: Bugün sevgili aslanlar duygu yoğunluğu ve ikili ilişkilerde zorlanmanız mümkün iş ve eğitim hayatınızda yeni gelişmelerden dolayı adaptasyon problemleri yaşanılabilir.Başak: Bugün sevgili başaklar duygularınız yenileniyor aşk hayatınızda ise yeni heyecanlar sizi karşılayabilir insanlara şans tanıyın ve parasal konularda harcamalara dikkat edin.Terazi: Bugün sevgili teraziler aile içi iletişiminiz on plana çıkıyor ailenize daha fazla vakit ayırıyorsunuz ve aileniz ile olan bağınızı güçlendiriyorsunuz finansal konularda pürüzler olabilir aceleci davranmaktan kaçının.Akrep: Bugün sevgili akrepler eğitim ve iş hayatında yeni planlamalar ve ortaklıklar yapabilir özel hayatında baskın olacağı ve duygu ve düşüncelerinde net olduğu bir gün.Yay: Bugün sevgili yaylar yine çok enerjik ve neşelisiniz gelişmeler ve sürprizler sizi bekliyor maddi anlamda dikkatli olmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız hafta ortasına doğru maddi anlamda rahatlama yasamanız mümkün ama bugün sıkışık olabilirsiniz.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar beklentileriniz karşılık buluyor duygusal konularda. Kendini iyi ifade etmen iş hayatında ön plana çıkmana ve olumlu gelişmelere vesile oluyor yeniliklere açık olun ve kararlarınızın arkasından durmaya çalışın bugün.Kova: Bugün sevgili kovalar duygusal hayatınızda hiçbir şeyden emin olamıyorsunuz. Bu da olumsuz olarak ruh halinizi etkiliyor ve bununla birlikte eğitim aile ve kariyer hayatınızda dengesiz durumlara sürüklüyor sizi bugün.Balık: Bugün sevgili balıklar maneviyatınızın çok güçlü ve ön planda olduğu bir gündesiniz enerjinizi korumaya çalışın yıkıcı eleştirilere kulak asmayın moralinizi bozmayın gelecek kaygılarınız artıyor sabırlı olun.