22. Dönem POMEM sonuçları açıklandı (POMEM sonuçları sorgula)

22. Dönem POMEM sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından adayların erişimine açıldı. Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitelerinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. İşte, POMEM sonuç sorgulama sayfası...

POMEM 22. dönem sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Akademiden yapılan açıklama şöyle;

"22.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur."