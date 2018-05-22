22 Mayıs altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın yükselişini hızlandırdı ve gramı 190 lira seviyesine ulaşarak yeni rekorlar kırdı. 22 Mayıs Salı günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü 2017 Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 22.5.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürdürdü. Çeyrek altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın 189-190 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 189,97 liradan alınırken, 190,01 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 303,68 liradan alınırken 310,54 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 605,46'den alınırken 621,08 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1250,00 liradan alınıp 1262,00 liradan alıcı buluyor.