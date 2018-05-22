22 Mayıs Salı güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 22 Mayıs 2018 Salı güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 192,20 liradan alınan gram altın 192,40 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

619 liradan alınan yarım altın 629 liradan ve 309 liradan alınan çeyrek altın 314 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 266 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 286 liradan, 175 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179 liradan, bin 237 liradan, tam altın bin 257 liradan, satıldı.