22 olimpiyat, 29 bin sporcu, 12 ev sahibi!

ABD 4, FRANSA 3 KEZ EV SAHİBİ

PYEONGCHANG'A TARİHİN EN GENİŞ KATILIMI

Erdinç Şahin

’ninkentinde, 9-25 Şubat’ta 23’üncüsü düzenlenecek kış olimpiyat oyunlarında bugüne kadar yaklaşık 29 bin sporcu madalya mücadelesi verdi.raporlarına göre 94 yılda düzenlenen 22 olimpiyatta 20 bin 573’ü erkek, 8 bin 101’i kadın olmak üzere toplam 28 bin 674 sporcu madalya için yarıştı.Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924 yılında ilki gerçekleştirilen kış oyunları, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Oyunlar 1948’den itibaren günümüze kadar devam etti.Kış olimpiyat oyunlarına 94 yıllık tarihinde ABD 4, Fransa ise 3 kezle en çok ev sahipliği yapan ülkeler oldu.’nin ilk kez gerçekleştireceği oyunlar’da 2’şer kez, Rusya, Almanya ve eski Yugoslavya’da da 1’er kez yapılmıştı.Oyunlar tarihinde,ile beraber toplam 12 ülke ev sahipliği yapmış olacak.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre,’da düzenlenecek oyunlara 95 ülkeden 2900 sporcu katılacak. Bu sayı kış oyunlarına en yüksek katılım olarak kayıtlara geçecek.Bugüne kadar en yüksek sporcu sayısına 2014’te 2 bin 873 sporcu ile Soçi’de ulaşılırken, Rusya’nın ev sahibi olduğu bu organizasyon, kadınlarda ve erkeklerde tarihin en geniş katılımlı olimpiyatı olarak kayıtlara geçmişti.YIL YER ERKEK KADIN TOPLAM1924 Chamonix (Fransa) 247 11 2581928 Saint Moritz (İsviçre) 438 26 4641932 Lake Placid (ABD) 231 21 2521936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) 566 80 6461948 Saint Moritz (İsviçre) 592 77 6691952 Oslo (Norveç) 585 109 6941956 Cortina d’Ampezzo (İtalya) 687 134 8211960 Squaw Valley (ABD) 521 144 6651964 Innsbruck (Avusturya) 892 199 10911968 Grenoble (Fransa) 947 211 11581972 Sapporo (Japonya) 801 205 10061976 Innsbruck (Avusturya) 892 231 11231980 Lake Placid (ABD) 840 232 10721984 Sarajevo (Yugoslavya) 998 274 12721988 Calgary (Kanada) 1122 301 14231992 Albertville (Fransa) 1313 488 18011994 Lillehammer (Norveç) 1215 522 17371998 Nagano (Japonya) 1389 787 21762002 Salt Lake City (ABD) 1513 886 23992006 Torino (İtalya) 1548 960 25082010 Vancouver (Kanada) 1522 1044 25662014 Soçi (Rusya) 1714 1159 2873 Toplam 20573 8101 28674