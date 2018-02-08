22 olimpiyat, 29 bin sporcu, 12 ev sahibi!

Güney Kore
’nin PyeongChang
kentinde, 9-25 Şubat’ta 23’üncüsü düzenlenecek kış olimpiyat oyunlarında bugüne kadar yaklaşık 29 bin sporcu madalya mücadelesi verdi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC)
raporlarına göre 94 yılda düzenlenen 22 olimpiyatta 20 bin 573’ü erkek, 8 bin 101’i kadın olmak üzere toplam 28 bin 674 sporcu madalya için yarıştı.
Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924 yılında ilki gerçekleştirilen kış oyunları, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Oyunlar 1948’den itibaren günümüze kadar devam etti.
ABD 4, FRANSA 3 KEZ EV SAHİBİ
Kış olimpiyat oyunlarına 94 yıllık tarihinde ABD 4, Fransa ise 3 kezle en çok ev sahipliği yapan ülkeler oldu.
Güney Kore
’nin ilk kez gerçekleştireceği oyunlar İsviçre, Norveç, İtalya, Avusturya, Japonya ve Kanada
’da 2’şer kez, Rusya, Almanya ve eski Yugoslavya’da da 1’er kez yapılmıştı.
Oyunlar tarihinde, Güney Kore
ile beraber toplam 12 ülke ev sahipliği yapmış olacak.
PYEONGCHANG'A TARİHİN EN GENİŞ KATILIMI
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, PyeongChang
’da düzenlenecek oyunlara 95 ülkeden 2900 sporcu katılacak. Bu sayı kış oyunlarına en yüksek katılım olarak kayıtlara geçecek.
Bugüne kadar en yüksek sporcu sayısına 2014’te 2 bin 873 sporcu ile Soçi’de ulaşılırken, Rusya’nın ev sahibi olduğu bu organizasyon, kadınlarda ve erkeklerde tarihin en geniş katılımlı olimpiyatı olarak kayıtlara geçmişti.
Ev sahibi ülkeler ve sporcu sayıları
Kış olimpiyat oyunlarını tarihinde, düzenlendiği yıl ve ülkeler ile erkek ve kadın olmak üzere toplam sporcu sayıları şöyle:
YIL YER ERKEK KADIN TOPLAM
1924 Chamonix (Fransa) 247 11 258
1928 Saint Moritz (İsviçre) 438 26 464
1932 Lake Placid (ABD) 231 21 252
1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) 566 80 646
1948 Saint Moritz (İsviçre) 592 77 669
1952 Oslo (Norveç) 585 109 694
1956 Cortina d’Ampezzo (İtalya) 687 134 821
1960 Squaw Valley (ABD) 521 144 665
1964 Innsbruck (Avusturya) 892 199 1091
1968 Grenoble (Fransa) 947 211 1158
1972 Sapporo (Japonya) 801 205 1006
1976 Innsbruck (Avusturya) 892 231 1123
1980 Lake Placid (ABD) 840 232 1072
1984 Sarajevo (Yugoslavya) 998 274 1272
1988 Calgary (Kanada) 1122 301 1423
1992 Albertville (Fransa) 1313 488 1801
1994 Lillehammer (Norveç) 1215 522 1737
1998 Nagano (Japonya) 1389 787 2176
2002 Salt Lake City (ABD) 1513 886 2399
2006 Torino (İtalya) 1548 960 2508
2010 Vancouver (Kanada) 1522 1044 2566
2014 Soçi (Rusya) 1714 1159 2873 Toplam 20573 8101 28674
Erdinç Şahin