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22 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın, 161.90 liradan günü tamamladı. Gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar hakkında detaylı bilgiler

22 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın birkaç günlük dalgalanmanın ardından yükselişe geçti. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum


GRAM ALTIN?


İstanbul Kapalıçarşı’da 161,70 liradan alınan gram altın 161,90 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 261 liradan alınan çeyrek altın 266 liradan satıldı.


TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 83 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 41 liradan alınan tam altın bin 62 liradan satıldı.


ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

 
Dün gram altın 162.50 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.087 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 163 lira seviyelerinde dengeledi.

21 Şubat güncel altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)21 Şubat güncel altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)
 


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