22 yıllık dev ortada bıraktı

Filo kiralama şirketi Fleetcorp’un faaliyetlerini durdurma kararı son 1 haftadır gündemi meşgul ediyor. Olaydan hem müşteriler hem de galericiler mağdur. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Temelleri 1996’da vergi ve teşvik avantajından yararlanmak için Manisa’da atılan ve ismi Do-Car Operasyonel Taşıt Kiralama AŞ olan şirket, 2007’de el değiştirmişti. 13bİnaraCaDüştü Sektörün ilk şirketi olan Do-Car, 3200 araçlık filoya ulaşınca 2007’de Kuveytli ‘The International Investor’ satın aldı ve adı Fleetcorp oldu. Şirket zamanla büyüdü ve 24 bin filoluk bir dev ortaya çıktı. Daha sonra nakit yönetiminden kaynaklı sıkıntılar başladı. Dövizdeki artış, sigorta maliyetleri derken filodaki araç sayısı 13 bine kadar geriledi. İşyapanlarmağDur Mali darboğaz nedeniyle şirketin ortaklık yapısı da değişti. Borçlarını ödeyemeyen Fleetcorp Taşıt Kiralama AŞ’nin yüzde 75 hissesi bir ay önce Kuveytli iki bankaya geçti. Şirketin faaliyetleri de geçen hafta itibarıyla durdu. Çalışanlar, müşteriler ve araç alan galericiler muhatap yönetici bulamıyor. Bu arada Fransız CEO Dominique Cardineau ayrılana kadar işler yolunda gitmiş.

ZORDAYKEN BİLE 50 BİN DOLAR KİRA

Şirketin zor durumda dahi Etiler’deki merkez binasında aylık 50 bin dolar (yaklaşık 260 bin lira) kira ile faaliyet gösterdiği, normalde benzer şirketlerin 10-15 bin liralık kiralarla faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. Bir de araçların çoğu iki yılda bir yenileniyor. Satarken zorlanmayan şirketler yeni araç alırken zamlı fiyattan aldığı için maliyet sıkıntısı yaşıyor.

TRAFİKTE ÇEVRİLEN ARAÇ BAĞLANIYOR

Bankalara ve finans kuruluşlarına 1.3 milyar lirayı bulan Fleetcorp’un faaliyetlerinin durması, bireysel kiralama yapan çok sayıda kişiyi de mağdur etmiş durumda. Tepkilerini özellikle Twitter üzerinden dile getiren vatandaşlar, “Çalıştığım şirket Fleetcorp’tan araç kiralamıştı. Polis çevirip el koydu” diyor

MAĞDUR GALERİCİLER KAPIYA DAYANDI

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda galerici şirketin Etiler'deki merkez binasının önünde toplanıp yetkililere ulaşmaya çalıştı.

Eylemin ardından bankanın önünde toplanan grup adına basın açıklamasını Murat Sorgütün okudu. Açıklamada " Yaklaşık 8-9 yıldan bu yana 'Fleetcorp' ikinci el araç satışlarından özel ihale usulü yapılan online sistemden alım satım yapılmaktaydı. Son 3-4 ay öncesine kadar bu satışların devir işlemleri en fazla 3-5 gün içerisinde rehinli olan işlemler kaldırılıp noter satışları yapılmaktaydı. Bu sistem çökmeye başladı. Son 15 gündür galericilerin vermiş olduğu tepki ile Fleetcorp bin 297 araç satışını yapıp noter satışlarını gerçekleştirmemiştir. Hesap yapıldığında yaklaşık 60-70 milyon TL ve 500 alıcı galericinin dolandırıldığı bir düzenek yönetici veya hissedarlar tarafından kurulmuştur. Asıl sorun ülkemizin gündeminde olan döviz endeksidir ama karlı bir firmayı bu şekilde soymak ve bunu yaparken rehinli araçların özel ihalede satışa çıkarılması tam anlamıyla suç olduğu gibi hukuksal olarak nitelikli dolandırıcılıktır. Fleetcor'un kaçmayan yöneticileri bunu doğrulamaktadır. Şirket portföyünde bulunan 13-15 bin kiralık araç, TL fiyatlaması yapsanız bile aylık 50 milyon TL gelir getirmekte. Eğer Başkanımız Tayyip Erdoğan Bey'in dediği gibi; bankacıların aç gözlülüğü olmasa bu kadar mağduriyet olamayacak, hem galerici arkadaşlarımız hem de Fleetcorp'un masum çalışanları zarar görmeyecektir" denildi.

Açıklamanın ardından eylem sona erdi.







