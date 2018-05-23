23 ilde operasyon: 70 asker hakkında gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının verdiği ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 43’ü muvazzaf, 27’si daha önce açığa alınıp görevlerinden ihraç edilen askerlerin yakalanması için harekete geçti. Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun devam ettiği belirtildi.

BİR OPERASYON DA ANKARA'DA: 11 ESKİ BAKANLIK ÇALIŞANINA GÖZALTI KARARI

Bir operasyon da Ankara'da... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.