23 Mayıs altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
23 Mayıs altın fiyatları... Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? soruları büyük merakla araştırılıyor. Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? Kapalıçarşı'da altının gramı 198,12'den alınırken 198.19 lira civarından satılıyor.
23 Mayıs Çarşamba 2018 altın fiyatları.... Bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı..Altın 198-199 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 198,12 liradan alınırken, 198,19 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 308,27 liradan alınırken 315,23 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 614,61’den alınırken 630,47 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1274,00 liradan alınıp 1286,00 liradan alıcı buluyor.