23 Mayıs altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?) 23 Mayıs altın fiyatları... Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? soruları büyük merakla araştırılıyor. Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? Kapalıçarşı'da altının gramı 198,12'den alınırken 198.19 lira civarından satılıyor.