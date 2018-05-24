23 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. Her hafta merak edilen konu ise reytinglerde Diriliş Ertuğrul'un mu yoksa Sen Anlat Karadeniz'in mi galip geldiği... Sonuçlara göre Totalde Sen Anlat Karadeniz, Diliriş Ertuğrul'u geçerken, AB ve ABC1 grubunda kazanan Diriliş Ertuğrul oldu. Totalde üçüncülüğü Nihat Hatipoğlu ile İftar programı, dördüncülüğü Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve beşinciliği Tefekkür Teknesi adlı program aldı.

İŞTE SONUÇLAR





TOTAL

AB

ABC1







