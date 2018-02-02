23 yıl 9 ay hapisle aranan şahıs garson polisler tarafından yakalandı

Silahlı yağma, tehdit ve hırsızlık gibi 16 ayrı suçtan 23 yıl 9 ay hapis cezası alan ve cezaevinden firar eden hükümlü, kafede nargile içerken garson polisler tarafından yakalandı

23 yıl 9 ay hapisle aranan şahıs garson polisler tarafından yakalandı
Olay Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, silahlı yağma, tehdit ve hırsızlık gibi 16 ayrı suçtan 23 yıl 9 ay hapis cezası Emrah A. cezaevine girdi. Ancak bir süre sonra açık ceazevine geçen hükümlü kaçtı. Adıyaman'da yaşayan hükümlünün cezaevi firarisi olduğu için aranması çıkınca 81 il emniyet müdürlüğündeki polisler alarma geçti. 

SİZ BENİ NASIL BULDUNUZ?


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlünün Adana'da olduğunu ve Ordu Caddesi'nde bir kafeye sık sık gelip burada nargile içtiğini belirledi. Polis nargile bağımlısı olan Emrah A.'nın geldiği kafe etrafında simitçi, ayakkabı boyacısı olarak önlem aldı. Bir polis ise kafeye garson olarak girdi. Bir süre hükümlüyü takip eden polis daha sonra onu nargile içerken yakaladı. Garson, hükümlüye polis olduğunu söyleyince Emrah A. şaşırarak "siz beni nasıl buldunuz" diye tepki verdi. Hükümlü emniyete getirilip işlemleri yapıldıktan sonra önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

İHA


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