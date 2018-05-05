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24 Haziran için 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak

24 Haziran için 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak
YSK'nin 371 sayılı kararı ile "24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname" ve ihale ilanları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

154 MİLYON PUSULA BASILACAK


Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, milletvekilliği genel seçimi için de 77 milyon 79 bin 540 adet olmak üzere toplam 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde, ikinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve referandum şeklinde yapılması halinde ise referandumda kullanılmak üzere de 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası basılacak.



Buna göre, genel toplam da 308 milyon 318 bin 160 adet birleşik oy pusulası bastırılması gerektiği belirtilen kararda, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğü'nün Gebze/Kocaeli deposunda bulunan beyaz filigranlı birinci hamur, 970 ton bobin kağıdın cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde yapılması durumu da gözetilmek suretiyle ihtiyaç duyulan birleşik oy pusulalarının basımında kullanılmasına, Yüksek Seçim Kurulu'nca bastırılarak seçim kurullarına gönderilmesine karar verildi.

Kararda ayrıca, birleşik oy pusulası basımına ilişkin ekli şartnamenin kabulü ile basım işinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın talimatlarına ve teslim programına uygun olarak yürütülmesi de yer aldı.

AA


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