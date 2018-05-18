24 Haziran seçimleri ile ilgili merak edilen 10 soruya 10 cevap

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak. 24 Haziran'daki seçimlerde, ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu isteyecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seçim ittifakı, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin 10 soru ve yanıtları şöyle:

1- HANGİ PARTİLER İTTİFAK YAPARAK SEÇİME GİRECEK?

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye'de ilk kez siyasi partiler ittifak kurarak seçime girebiliyor.

AK Parti ve MHP'nin kurduğu ve BBP'nin desteklediği "Cumhur İttifakı" protokolü 4 Mayıs'ta, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" protokolü ise 5 Mayıs'ta YSK'ye teslim edildi.

2- İTTİFAK YAPAN PARTİLER MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİ NASIL VERECEK?

İttifak yapan partiler, milletvekili aday listelerini ayrı ayrı verecek. Ancak, "Cumhur İttifakı"na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP), AK Parti listelerinden, "Millet İttifakı"nda yer alan Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı gösterecek. Yeni yasal düzenlemeye göre bu kişilerin kendi partilerinden istifa etmesi gerekmeyecek.

3- MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTLERİ NE ZAAN YSK'YA TESLİM EDİLECEK?

Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları, seçim çevrelerine ait aday listelerini 21 Mayıs günü en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek. Bağımsız milletvekili adayları da aynı gün saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

4- İTTİFAK YAPAN PARTİLER, OY PUSULASINDA NASIL YER ALACAK?

İttifak yapan partiler, oy pusulasında ittifak unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.

5- İTTİFAK ALANI İÇİNE BASILAN "EVET" MÜHRÜ HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİ SAYILACAK?

İttifak alanı içerisinde, "EVET" mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

6- OY PUSULALARI KAÇ ZARFA KONULACAK?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

7- İTTİFAK OYLARI NASIL SAYILACAK?

Aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle bulunacak.

İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen katsayının, ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.

8- İTTİFAK YAPAN SİYASİ PARTİLER HANGİ HALLERDE BARAJI GEÇMİŞ OLACAK?

İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.

9- İTTİFAKIN EL EDECEĞİ MİLLETVEKİLİ SAYISI NASIL HESAPLANACAK?

İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

10- OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekiyor. Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret koyulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasının düzgün şekilde katlanıp zarfa koyulmasına dikkat edilecek.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey koyulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.



