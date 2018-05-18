24 Haziran seçimleri öncesi drone satışları patladı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde, adayların yürüttükleri kampanyalara ve güvenlik tedbirlerine bu yıl dijital teknolojiler de eşlik edecek. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve siyasi partilerin çok sayıda drone siparişi verdiği öğrenildi.

SOKAK SOKAK PROPAGANDA

Bazı mitinglerde kendini göstermeye başlayan drone'lar yakın zaman içinde seçim minibüslerine eşlik ederek sokak sokak propaganda yapacak.

2 SAATE KADAR HAVADA KALABİLİYOR

Adayların bayraklarını taşımasının yanı sıra ışık, müzik ve görüntü kaydı da yapabilen drone'lar gücüne göre 2 saate kadar havada kalabiliyor.

VR (Sanal Gerçeklik) teknolojileri ve yapay zekâ da adayların bu sene başvurduğu diğer teknoloji alanları oldu. Meydanlarda kurulmaya başlanan seçim stantlarında artık adayları ve vaatlerini VR gözlüklerle seyretmek mümkün.

EMNİYET DE DRONE'LAR DEVREYE GİRECEK

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin güvenli olması için de bu yıl ilk kez drone'lar devreye girecek. Bu çerçevede seçimler için güvenlik güçleri de hazırlıklarına hız verdi. Alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri belirlenen bölgelerde önlemleri kırmızı seviyede tutacak. Özellikle sandık kurulan okul ve çevresinde asayişi sağlamak için drone'lar gün boyu havada kalacak.

YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ OLACAK

Kritik bölgeler ve ilçe seçim kurulları çevrelerindeki drone'larda yüz tanıma sistemi de olacak. Kritik bölgeler ve ilçe seçim kurulları oy verme, sayım ve torbaların taşınması gibi işlemler sırasında havadan da kontrol altına alınacak.

STOKLAR TÜKENDİ

Drone üretimi ve ithalatı yapan şirketler de gelişmelerden memnun. Sabah gazetesine konuşan firma sahipleri birçok depoda stokların tükendiğini belirtiyor.

100 KİLOYA KADAR YÜK TAŞIYANI VAR

Seçim çalışmalarında en fazla tercih edilen modelin endüstriyel amaçlı kullanılan drone'lar olduğunu söyleyen şirket temsilcileri, "Mitinglerde 100 kiloya kadar yük taşıyan drone'lar tercih ediliyor. Bu da 20 metrelik bir bayrağın rahatlıkla uçurulması anlamına geliyor. Milletvekili aday adaylarından da sipariş geliyor dedi.