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24 Haziran seçimleri uçak bileti fiyatlarını yükseltti

24 Haziran seçimlerinde kaydı başka bir kentte olup oy vermek isteyen çok sayıda Türk vatandaşı yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle cuma ve cumartesiye bırakınca uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Bilet fiyatları da talep artışına paralel olarak yükseldi. 15 Haziran baz alındığında 22 Haziran'da aynı uçuş saatinde bilet fiyatlarının 2 veya 3 katına çıkan uçuşlar oldu

24 Haziran seçimleri uçak bileti fiyatlarını yükseltti
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran seçimlerinde kaydı başka bir kentte olup oy vermek isteyen çok sayıda Türk vatandaşı da 22 Haziran Cuma gününden itibaren hem karayolu hem de uçaklarla seçim seyahatine çıkacak. Başka bir kentte ikametgahı olup oy kullanacak olanlar otogarda ve sınır kapılarında da hareketliliğe neden olacak.

Cuma, cumartesi ve pazar seçmenlerin memleketlerine dönüş yolculuğunda artışlar yaşanacak. Özellikle oy vermek için cuma günü Bayrampaşa Otogarı'nda da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Otogarda seyahat edenlerin büyük çoğunluğunu seçmenler oluşturacak.
 

SEÇİM SEYAHATLERİ YOĞUNLUĞA YOL AÇACAK


Yurt içi ve yurt dışından da uçak seferlerinde seçim seyahatleri yapılacak. Seçimlerde oy kullanacak olan tatil için yurt dışında olan seçmenlerinde dönüşlerini seçime göre ayarlaması havalimanlarında yoğunluğa yol açması bekleniyor.

Kaydı İstanbul dışında olan seçmenlerin cuma gününden itibaren memleketlerine dönüş için özellikle Atatürk Havalimanı Dış ve İç Hatlar Terminali'ne akın edecek. Yurtdışında bulunan vatandaşlardan sadece oy kullanmak için Türkiye'ye geleceğini söyleyenler de var. Türk yolcular oy verme işlemi için yurda geliş ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını planladı.
 

BİLET FİYATLARI ARTTI


Habertürk'ün haberine göre; Kaydının olduğu kentte oy kullanacak vatandaşların yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle cuma ve cumartesine bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Buna oy verdikten sonra uçuşunu planlayanların da eklenmesiyle bilet fiyatları da talep artışına paralel olarak yükseldi.
 

3 KATINA ÇIKAN UÇUŞLAR VAR


Havayolları yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklikleri ücretsiz yaparken özellikle cuma ve cumartesi günü seçmenlerin seyahatleri bilet fiyatlarını artırdı. 15 Haziran baz alındığında 22 Haziran'da aynı uçuş saatinde bilet fiyatlarının 2 veya 3 katına çıkan uçuşlar oldu.


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