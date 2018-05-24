24 Mayıs altın fiyatları... (Gram altın-çeyrek altın ne kadar?)

24 Mayıs altın fiyatları... Merkez Bankası toplantısı sonrası artan faizler altında yükselişi trendini durdurdu ve yerini hızlı bir düşüşe bıraktı. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 24 Mayıs Perşembe 2018 günü yani bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 194,99 liradan alınırken, 195,06 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 320,34 liradan alınırken 327,85 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 638,69’dan alınırken 655,70 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1331,00 liradan alınıp 1351,00 liradan satılıyor.