24 Mayıs dolar ve euro fiyatları (Dolar ne kadar?)

Dün gün içerisinde yüzde 5 yükselişle 4.9270 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, Merkez Bankası PPK'nın olağanüstü toplantısı ve sonrasında gerçekleştirdiği geç likidite penceresinde 300 baz puan faiz artışıyla hızlı bir şekilde geri çekildi. Kur, ilk tepki olarak tarihi zirveden yaklaşık 40 kuruş uzaklaştı.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

4.5549 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, daha sonra tekrar 4.60'ın üzerine çıktı. Dolar bu sabah uluslararası piyasada 4.57 seviyesinden işlem görüyor. Bu arada gün içerisinde 5.7694'e kadar çıkarak rekor kıran euro/TL de 5.3327'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.36 civarında.