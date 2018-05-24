24 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 24 Mayıs 2018 Perşembe güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 198,60 liradan alınan gram altın 198,80 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

642 liradan alınan yarım altın 652 liradan ve 321 liradan alınan çeyrek altın 326 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 309 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 330 liradan, 181 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 185 liradan, bin 279 liradan, tam altın bin 304 liradan, satıldı.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Günlerdir rekor üstüne rekor kıran dolar, dün itibarıyla 4,92 TL'ye kadar çıktı. Dolardaki bu dalgalanma sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dolara müdahale geldi. Saat 19:19 itibarıyla dolar 4,74 TL; euro ise 5,57 TL