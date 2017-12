25 Aralık haftalık burç yorumları (Astrolog Anıl Can yazdı)

25 Aralık Pazartesi

26 Aralık Salı

27 Aralık Çarşamba

28 Aralık Perşembe

29 Aralık Cuma

30 Aralık Cumartesi

31 Aralık Pazar

Gizem Burcu

Herkese hayırlı haftalar bu hafta ilişkilerin testten geçeceği önemli bir hafta Venüs oğlak Burcu’na geçiyor ve ilişkilerde daha ciddi adımlar atmamızı bekliyor aynı zamanda sorumluluk almamız gereken noktalarda bizi uyarıyor. Belirsiz ilişkilerin netleşecek, uzun zamandır canınızı sıkan o belirsiz ilişkiyi devam ettirecek veya bitireceksiniz bilmeniz gereken tek bir şey var ki bu da ayaklarınızın yere basacağı.Genelde bu dönemde netlik kazanan ilişkiler uzun soluklu olmaya aday olacaktır. Tabii bazıları da bitecek orası da ayrı bir konu özellikle pamuk ipliğine bağlı olanlar. Gerçi üzülmeyin hepsinde bir hayır var Satürn sizi daha ciddi bir şeylere hazırlamak istiyor ve tek istediği değişime direnmemek esnemezseniz kırılırsınız...Bu süreçte yine empati kurmayı da öğrenmemiz gerekecek... Çok şımarık İlişkiler yaşanıyor. Herkes çok severken 1 günde sevmiyor. Kimse kimsenin kıymetini bilmiyor. Herkes sevilmek istiyor ama sevilecek birer insan olmuyor... Herkes burnum hava da olur cool (havalı) davranırsam, umursamayan bir üsluba bürünürsem çok sevilirim veya değerli olurum diye düşünüyor... Sizi sevenler değil sevmeyenlerin peşine gidiyorsunuz. Bazılarınız da sevilmek için seviyor. Bunlardan arınmanızı isteyecek olan Satürn, arınmadığınız takdirde bir noktada sizi kıracaktır... Haritanızda blokajlar varsa biraz sert geçebilir bu süreç ama merak etmeyin ocak sonuna kadar arınmak temizlenmek için çok iyi bir şans var...LavantaMavi ve tonlarıBen gerçekliği kabul ediyorum. Ben gerçekleri görmeye niyet ediyorum ve doğru kararlar alıyorumbugün sevgili koçlar kendinizi geliştirmek ve bir şeyler katmak için doğru zaman dilimindesiniz ailenize vakit ayırmalı ve onları ihmal etmekten kaçınmalısınız bugünbugün sevgili boğalar iş ve eğitim hayatınızda olumlu yönde gelişmeler gözlemlenebilir maddi anlamda küçük pürüzler meydana gelebilir harcamalarınıza dikkat etmelisiniz bugünbugün sevgili ikizler çevrenizdeki bireyler tarafından yaptıklarınız tam anlamıyla fark edilince hem takdir edilecek hem de bazı eleştirilere maruz kalacaksınız içinizdeki iyimserliğe odaklanmaya çalışın bugünbugün sevgili yengeçler çevrenizde pek çok kişi var işbirliği olanakları gün geçtikçe artıyor sizin için işler yüzünden kendinizi ihmal etmeyin ve sağlınıza da dikkat edin bugünbugün sevgili aslanlar içten içe yalnız hissettiğiniz bir dönemi geride bırakıyorsunuz eşiniz veya bir dostunuz ile bu sıra bir yatırıma girmekten kaçınmayın maddi anlamda rahatlama sağlayacaktır sizin içinbugün sevgili başaklar hayatınızın kontrolü sizde olsun ve öncelliğiniz siz olun kendiniz ile ilgili verdiğiniz kararlar çok önemli işiniz eğitiminiz sağlınız çevrenizden büyük müdahalelere izin vermeyin özellikle bu konulardabugün sevgili teraziler karamsarlığa kapıldığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz hayatınızda her konuda öz disiplininizi devam ettirirseniz olumlu ve başarılı reaksiyon alabilirsinizbugün sevgili akrepler hareketli dinamik ve eğlenceli geçmesi olası yeni ortamlara girececek ve yeni insanlarla tanışacaksınız bugünbugün sevgili yaylar yeni paranızı elde tutmak konusunda büyük problemler yaşıyor olabilirsiniz parayı yönetmeyi öğrenmeniz gerek beklediğiniz zam ödemeler veya miras gibi toplu bir ara elinize geçebilir bugünlerdebugün sevgili oğlaklar iş teklifleri alabilir ve iş ortaklığına gidebilirsiniz en doğru kararı vereceğinize inanıyorum özel hayatınızdaki bazı sorunlar birer birer çözülüyor bugünbugün sevgili kovalar uyumlu bir insan olduğunuzu herkes farkında ancak her konuda çevrenizdeki bireylerden fikir almak zorunda değilsiniz kendi başınıza hareket etmenizi öneririm sizin içinbugün sevgili balıklar eşiniz veya partneriniz ile aranızdaki bağ gün geçtikçe güçleniyor özel hayatınızdaki her şey yolunda ilerliyor küçük maddi sorunlar meydana gelebilir bugünbugün sevgili koçlar iş hayatınızda ilerlemeler ve terfiyeler söz konusu olabilir çocuklarınız üstüne fazla düşüyor olabilirsiniz kontrolü biraz onlara bırakmaya gayret edinbugün sevgili boğalar zorlayıcı bir iş planlaması bekliyor sizleri bol geziyor seyehat ediyorsunuz işinizi ihmal etmiş olabilirsinizbugün sevgili ikizler sindirim yolunda çeşitli sorunlar meydana gelebilir aşırılıktan ve abartıdan kaçınmaya çalışın beslenme konusunda bugünbugün sevgili yengeçler ikili ilişkilerde iletişim zayıflığından dolayı sorunlar ve ifade gücünüzün yetersiz kalması sonucu ilişkinizde ayrılık söz konusu olabilir her şey sizin elinizdebugün sevgili aslanlar partneriniz ile evlilik kararı almanız olası çok güzel gelişmeler görüyorum sizin için evli olanları ise çocuk haberi bekliyor olabilirbugün sevgili başaklar hayır demeyi öğrenmeli ve artık fazla ve aşırı fedakarlıltan kaçınmalısınız yalnız kaldığınızda ne kadar yorulduğunuzu anlayacaksınızbugün sevgili teraziler duygusal ve miskin olmakla birlikte evcimensinizde aynı zamanda şu dönem çıkın gezin biraz ev de durmak pek size iyi gelmiyorbugün sevgili akrepler eski dostlarla bir araya gelip hasret gidermeniz olası partneriniz ile güzel bir gece geçireceğinizi düşünüyorum bugünbugün sevgili yaylar kronik sağlık sorunları meydana gelebilir kendinize dikkat edin iş ve eğitim hayatınızda olumlu gelişmeler ve haberler bekliyor sizi bugünbugün sevgili oğlaklar iş hayatınızda çeşitli aksaklıklar üst üste gelebilir bu sizi yıldırmasın her karanlığın sonu aydınlıktır benden size söylemesibugün sevgili kovalar aile içinde oluşan huzursuzluklar son bulacak ancak öncesinde bir araya gelip bir beyin fırtınası yapmanız şart olmakla birlikte gerekli de.bugün sevgili balıklar iş hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz gelişmelerden haber alabilirsiniz birikmiş ödemelerinizi kapatacak ve maddi rahatlama içine gireceksinizbugün sevgili koçlar son zamanlarda yakın çevrenizdeki bireyler umursamaz agresif tavır ve davranışlarınızdan son derece şikayetçi olabilir biraz kendinize çeki düzen vermelisinizbugün sevgili boğalar yorucu bir haftayı geride bırakmışsınız bugünlerde iyice bir dinlenmeye ve tazelenmeye ihtiyacınız varbugün sevgili ikizler evli iseniz evlilik hayatınızda yolunda gitmeyen bazı problemle var çözüm odaklı olmaya ve kendinizde de suçu aramaya gayret gösterinbugün sevgili yengeçler hayatınızda her şeyin şuan için yolunda gitmesi sizi geriyor ve korkutuyor olabilir gelecek ile ilgili kaygılarınız gözlemlenebilir şu sırabugün sevgili aslanlar sevdiklerinize küçük sürprizler jestler yapabilirsiniz bu onları çok mutlu edecektir her zaman ki gibi sevgi dolusunuz bugünbugün sevgili başaklar çocuğunuz var ise onu yönlendirmekte biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyor olabilirsiniz doğru iletişim kurmanın yollarını bulmalısınız maddi harcamalarada dikkatbugün sevgili teraziler havada aşk kokusu var yine ayaklarınız yerden kesilmiş gibi uçuyorsunuz adeta ama dikkatli olun birden çakılmayın yere her seferinde bu kadar beklentinizi umudunuzu yükseltip sonra hayal kırıklığına uğramayınbugün sevgili akrepler yeni bir ortama girecek ve sosyalleşeceksiniz yakın arkadaşlarınızla güzel paylaşımlar ve fikir alışverişi sizi bazı konularda rahatlatacak ve huzura kavuşacaksınız belli bir süre içinbugün sevgili yaylar merhametinze yenik düşüp size haksızlık ve ihanet edenlere karşı affedici olmayın insanlar değişmez bunu unutmayın aynı hatayı tekrar yapmayınbugün sevgili oğlaklar yaşam alanınızı güzelleştirme yenilme değiştirme gibi konular söz konusu olabilir bu değişim duygusal olarak size çok iyi gelecektirbugün sevgili kovalar seçim yapmanız gereken bazı olay ve durumlar meydana gelebilir ikilemde kalmanız ve gergin bir gün geçirmeniz olasıbugün sevgili balıklar ya hep ya hiç bakış açınız bazı fırsatları kaçırmanıza neden oluyor unutmayın damlaya damlaya göl olur hemen umutsuzluğa kapılmayın güzel gelişmeler bekliyor sizibugün sevgili koçlar duygularınız çok karmaşık bir dönemden geçiyor partneriniz ile geleceğe yönelik plan program yapabilirsiniz bugünbugün sevgili boğalar maddi kazancınızda bir süre boyunca ciddi bir artış gözlemlenebilir siz yine de kendinizi garantiye almalı ve kenarınıza para ayırmalısınız evliyseniz evlilik hayatınızda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir bugünbugün sevgili ikizler yalnız olmanız hep yalnız kalacağınız anlamına gelmiyor bu süreçte aşk hayatınızla değil de iş ve eğitim hayatınızla ilgilenmeniz sizin için daha karlı olacaktırbugün sevgili yengeçler evliyseniz evlilik hayatınızda büyük problemler meydana gelebilir maddi anlamda zorlayıı bir dönem geride kalmış bir rahatlma beklenen miras veya toplu paranın elinize geçmesi olasıbugün sevgili aslanlar iştahınız kesilmiş olabilir bitkin düşebilirsiniz bol bol taze meyve yemeye gayret edin ve aile bireylerinize daha fazla vakit ayırın bugünbugün sevgili başaklar hayatınızdaki pozitif gelişmeleri fazla dillendirmeyin üzerinizde fazla göz olabilir baş ağrılarına ve halsizliğe dikkat bugünbugün sevgili teraziler küçük çaplı mutfak kazalarına dikkat sakarlığınız üstünüzde bugün partneriniz ile yaşayacağınız gerginlikler sonucu ilişkinizde ara vermenize sebebiyet verebilirbugün sevgili akrepler şehir dışından uzun süredir görüşmedeğiniz eşiniz dostunuz akrabanız çat kapı gelebilir özel hayatınz düzene girmeye başlamış gibi görünüyorbugün sevgili yaylar iş hayatnızda her şey yolunda gidiyorken birden beklenmedik bir pürüz ile karşılaşabilirsiniz işinize yoğunlaşırken sevdiklerinizi ihmal etmemeye gayret gösterin bugünbugün sevgili oğlaklar aranıza mesafe koyduğunuz insanlar size telefon edebilir veya görüşmek isteyebilir önyargılı ve sabit fikirli olmayın herkese bir şans tanıyınbugün sevgili kovalar evinizde değişim yenileme tadilat vesaire gibi bir takım kararlar alınabilir maddi yönden bu dönem sizin için çok uygun bugün başlayınbugün sevgili balıklar aile düzeninizde yeni kararlar alacak ve uygulayacaksınız eğitim hayatınızda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir bugünbugün sevgili koçlar aşk hayatınızda büyük belirsizlikler ve derinlerde geçmişten kalan yaralar olabilir size tavsiyem arkanıza bakmayın yoksa ilerleyemezsiniz daima önünüze ileriye bakın geçmiş geçmişte kalmıştırbugün sevgili boğalar sosyal yaşantınızda bazı problemler yaşanabilir yapıcı taraf olmaya çalışın ve uyum sağlayın eğitim ve kariyer hayatınızda pozitif yönde gelişmeler görülebilir bugünbugün sevgili ikizler özel hayatınızda yaşadığınız olumsuz olay ve durumlar neticesinde iş ve eğitim hayatınız da büyük hasara uğrayabilir profosyonel davranmaya çalışınbugün sevgili yengeçler aile içinde oluşan huzursuzluklar son bulacak uzun süredir içinde bulunduğunuz maddi problemler ortadan tamamen kalkacak bugünbugün sevgili aslanlar iş ve eğitim hayatının yorgunluğu ruhsal anlamda sizi çok zedeliyor ve iletişim kurmanızda negatif bir rol oynuyor partneriniz bu durumdan fazlasıyla şikayetçi olabilir yalnız kalıp dinlenmeye çalılın vakit buldukçabugün sevgili başaklar ikili ilişkilerde gerginlikler ve çatışmalar meydana gelebilir aşk hayatınızdaki olumsuz ilerleme son bulacak ve güzel gelişmeler karşılayacak sizibugün sevgili teraziler aile bireyleri ile bir araya gelecek ve aile içi huzuru sağlamak için yeni kararlar alacak ve uygulayacaksınız bugünbugün sevgili akrepler sevdiklerinizle tatil planı yapmak için doğru bir zaman dilimindeyiz maddi anlamda rahatlama görülebilir bugünbugün sevgili yaylar gururunuz ve inadınız yüzünden bazı fırsatları kaçıracak olabilirsiniz bununla birlikte bu nedenlerden dolayı özel hayatınzda ciddi pürüzler ortaya çıkabilir bugünbugün sevgili oğlaklar uzun süredir içinde bulunduğunuz yalnızlık son bulacak gibi gözüküyor şanslı gününüzdesiniz aşk her an kapınızı çalabilir bugünbugün sevgili kovalar evliyseniz evlilik hayatınızda yeni kararlar alabilir ve çocuk sahibi olmayı düşünüyor olabilirsiniz lakin ilk önce maddi anlamda her şeyi düzene sokmalısınızbugün sevgili balıklar parasal konularda yaşadığınız küçük çaplı krizler beklenen ödemelerin gelmesiyle son bulacak iş ve eğitim haytınızda ise uzun süredir beklediğiniz gelişmeler gerçekleşebilir bugünbugün sevgili koçlar ele avuca sığmıyorsunuz enerjiniz yüksek ve güzel özel hayatınızdaki olumlu gelişmeler keyfinizi yerine getirmiş gözüküyor bugünbugün sevgili boğalar ikili ilişkilerde iletişim kopuklukları ve gerginlikler meydana gelebilir iyi bir dinleyici olmanızı tavsiye ederim bugünbugün sevgili ikizler evliyseniz evlilik hayatınızda ki sorunlar tekrar gündeme gelebilir iş hayatınızda olumlu gelişmeler anlaşmalar karşılayabilir sizi bugünbugün sevgili yengeçler ilişkinizde ve özel hayatınızda çevrenizdeki insanlara karşı büyük güven sorunları ortaya çıkabilir eğer cesıtlı bir sağlık sorununuz varsa baş gösterebilir bugünbugün sevgili aslanlar evdeki hesabın çarşıya uymadığını fark edecek ve harcamalarınıza daha dikkat edeceksiniz bugünlerde ve yaptığınız tatil planını biraz erteleyeceksiniz korkarımbugün sevgili başaklar yaptığınız fedakarlıkların ve harcadığınız emeklerin karşılığını alacaksınız ancak beklentinizin altında olacak maalesefbugün sevgili teraziler beklemediğiniz olay ve durumlara hazırlıklı olun maddi harcamalarada aşırılıktan ve abartıdan uzak durmaya çalışınbugün sevgili akrepler eskiye özlem olabiir eski sevgiliniz eşiniz dostunuz ile tekrar iletişim kurup bir araya gelmeniz olası bugünbugün sevgili yaylar hem ruhsal hem fiziksel olarak çok bitkin hissediyor olabilirsiniz sevdiklerinizi ihmal etmemeye gayret edinbugün sevgili oğlaklar sakarlığınız bugün üstünüzde aman dikkat fevri davranışlardan uzak durmalısınız bu ara biraz durgunluğunuz üstünüzdebugün sevgili kovalar enerjiniz biraz düşük gibi çevrenizden aldığın olumlu olumsuz eleştiriler sizi çok irite ediyor olabilir yapıcı eleştirilere kulak vermeye çalışın bugünbugün sevgili balıklar şanslı gününüzdesiniz aşkı bekleyenleriniz için iyi haberler var yeni bir aşk karşılayacak sizi bugünbugün sevgili koçlar en yakınızdaki ile çok güzel paylaşımlar yapacak ve çok güzel vakit geçireceksiniz özel hayatınızda her şey yolunda ve netken maalesef iş ve eğitim hayatında belirsiz durumlar içindesinizbugün sevgili boğalar akademik kariyer kendinizi geliştirmek istediğiniz işler ve alanlar öncelik olabilir bugün sizin içinbugün sevgili ikizler iş çevrenize yatırım yapmak için çok doğru zaman dilimindesiniz geleceğe yönelik planlar yapmalı ve ileride nerde olacağınızı ne yapacağınızı planlamalı ve ona göre kendinize bir rota belirlemelisinizbugün sevgili yengeçler yaptığınız her şeyin sizi güncel tuttuğunu ve geliştirdiğini fark edeceksiniz yalnızsanız arkadaş grubunuzdan size ilgisi olan birini fark etmeniz olası bugünbugün sevgili aslanlar uzun zamandır beklediğiniz gelişmeler birer birer olmaya başlıyor keyfiniz yerinde ancak ikili ilişkilerde iletişim bozuklukları ve ses yükselmeleri gözlemlenebilirbugün sevgili başaklar kendinizi güçlü hissettiğiniz bir dönem ancak buna güvenerek ani hareket etmekten ani kararlar almaktan kaçınmalısınızbugün sevgili teraziler kendinizi dağınık ve amaçsız bir boşlukta hissediyor olabilirsiniz bu geçici bir dönem sizin için hedeflerinizi belirlemeli ve ona odaklanmalısınızbugün sevgili akrepler hayatınızn kontrolünü bir süredir sizde olamadığını farkına varacaksınız etrafınızdaki insanlara fazla söz hakkı tanımanızı tavsiye etmem bugünlerdebugün sevgili yaylar yaşam alanınızda işinizde eşinizin dostunuzun olaylara karşı gösterdiği tepkilerin değiştiğini gözlemleyebilirsiniz maddi birikimleriniz artabilir bugünlerdebugün sevgili oğlaklar girişimlerde ve ortaklıkta bulunmak için doğru bir zaman maddi rahatlama içine gireceksiniz gibi duruyor bugünbugün sevgili kovalar kendinizi iyi ve güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz bir yatırımda söz konusu olabilir bugünbugün sevgili balıklar çevrenizde çok değer verdiğiniz kişileri ihmal ettiğiniz için onların güvenini ve sevgisini kaybetmiş olabilirsiniz biraz yalnız kalıp kendinizi hatırlamanız gerek bugün