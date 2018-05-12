25 günlük evli çifti kaza ayırdı
Kırklareli Lüleburgaz'da arkadan gelen bir aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Sercan Özdoğan öldü, 25 gün önce evlendiği eşi Kübra Özdoğan ise yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen diğer aracın sürücüsü O.E. ise tutuklandı.
Kazada Sercan Özdoğan olay yerinde hayatını kaybederken eşi Kübra Özdoğan ile diğer araç sürücüsü O.E. ve yanındaki A.S. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı ve Çarşı grubu üyesi olan Sercan Özdoğan gözyaşları arasında toprağa verildi.
Durumu ağır olan eşi Kübra Özdoğan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.E.’nin yapılan kontrolünde 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.
O.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)