25 günlük evli çifti kaza ayırdı



ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Lüleburgaz’da esnaflık yapan Sercan Özdoğan, 15 Nisan’da evlendiği Kübra Özdoğan ile gittikleri İstanbul’dan önceki gün dönüşe geçti. TEM otoyolunun Çorlu-Lüleburgaz ilçeleri arasında Sercan Özdoğan'ın otomobiline arkadan gelen O.E.'nin kullandığı otomobil çarptı.Kazada Sercan Özdoğan olay yerinde hayatını kaybederken eşi Kübra Özdoğan ile diğer araç sürücüsü O.E. ve yanındaki A.S. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı ve Çarşı grubu üyesi olan Sercan Özdoğan gözyaşları arasında toprağa verildi.Durumu ağır olan eşi Kübra Özdoğan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.E.’nin yapılan kontrolünde 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.O.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.