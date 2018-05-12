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25 günlük evli çifti kaza ayırdı

Kırklareli Lüleburgaz'da arkadan gelen bir aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Sercan Özdoğan öldü, 25 gün önce evlendiği eşi Kübra Özdoğan ise yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen diğer aracın sürücüsü O.E. ise tutuklandı.

12 Mayıs 2018, Cumartesi 16:21
25 günlük evli çifti kaza ayırdı
Lüleburgaz’da esnaflık yapan Sercan Özdoğan, 15 Nisan’da evlendiği Kübra Özdoğan ile gittikleri İstanbul’dan önceki gün dönüşe geçti. TEM otoyolunun Çorlu-Lüleburgaz ilçeleri arasında Sercan Özdoğan'ın otomobiline arkadan gelen O.E.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Kazada Sercan Özdoğan olay yerinde hayatını kaybederken eşi Kübra Özdoğan ile diğer araç sürücüsü O.E. ve yanındaki A.S. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı ve Çarşı  grubu üyesi olan Sercan Özdoğan gözyaşları arasında toprağa verildi.

Durumu ağır olan eşi Kübra Özdoğan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.


ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI


Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.E.’nin yapılan kontrolünde 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

O.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)


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