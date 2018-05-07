25 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı



ARALARINDA GÖÇ UZMAN YARDIMCILARI, DOKTORLAR, MÜHENDİSLER VAR

Can Hakman

ekipleri,'nün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.