25 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 25 Mayıs 2018 Cuma güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 197,80 liradan alınan gram altın 198 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

639 liradan alınan yarım altın 649 liradan ve 320 liradan alınan çeyrek altın 325 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 304 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 325 liradan, 180,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 184,40 liradan, bin 274 liradan, tam altın bin 299 liradan, satıldı.