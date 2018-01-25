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25 Ocak dolar fiyatları (Dolar ne kadar oldu?)

Dolar kuru TCMB toplantı tutanakları ve ECB faiz kararının açıklanacağı güne yatay hareketle 3.74 seviyesinden başladı

25 Ocak dolar fiyatları (Dolar ne kadar oldu?)
Uluslararası piyasalarda değer kaybeden dolar, Türk Lirası'na destek oluyor. Haftaya 3.83 civarında başladıktan sonra dün 3.7328'e kadar gerileyen kur, saat 08:10'da 3.7400'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6520 ve euro/dolar 1.2427 seviyesinde yer aldı.

Analistler, dolar endeksindeki zayıf seyir ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının TL'yi desteklediğini belirtiyor.

TCMB bugün saat 14:00'da 18 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınlayacak. Banka, söz konusu toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmemiş ancak enflasyona ilişkin "şahin" mesajlar vermişti.
Ayrıca TÜİK hizmet sektörü güven endeksi (10:00), Merkez Bankası kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi (14:30) verileri takip edilecek.


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