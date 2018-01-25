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25 Ocak Perşembe altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar oldu?)

25 Ocak Perşembe günü altın fiyatları belli oldu. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ocak altın fiyatları... 

25 Ocak 2018, Perşembe 09:01
25 Ocak Perşembe altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar oldu?)
Altın yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? diye merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum... 
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 163,76 liradan alınırken, 163,82 liradan satılıyor
 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 262,06 liradan alınırken 268,61 liradan satılıyor. Yarım altın da 524,12'den alınırken 537,22 liradan satılıyor.
 

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1079,00 liradan alınıp 1095,31 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1041,31 liradan alınırken 1074,63 liradan satılıyor.


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