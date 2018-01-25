25 Ocak Perşembe altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar oldu?)

Altın yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın kaç lira?
ve Gram altın
ne kadar oldu? diye merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın
163,76 liradan alınırken, 163,82 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın
ise 262,06 liradan alınırken 268,61 liradan satılıyor. Yarım altın da 524,12'den alınırken 537,22 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını
ise 1079,00 liradan alınıp 1095,31 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1041,31 liradan alınırken 1074,63 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan