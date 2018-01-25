25 Ocak Perşembe altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar oldu?)

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Adem Özdoğan

Altın yükselişini sürdürüyor.vene kadar oldu? diye merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...163,76 liradan alınırken, 163,82 liradan satılıyorise 262,06 liradan alınırken 268,61 liradan satılıyor. Yarım altın da 524,12'den alınırken 537,22 liradan satılıyor.ise 1079,00 liradan alınıp 1095,31 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1041,31 liradan alınırken 1074,63 liradan satılıyor.