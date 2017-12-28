25 soruda taşerona kadro



EMEKLİ OLANA KADAR



2 NİSAN'A KADAR TAMAM



SENDİKA HAKKI OLACAK

İdil Janet Demiray

Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacak.Hayır, yaş şartı aranmadan kadroya alınacak.Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacakHayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre süerkli işçi kadrosuna geçecek.Kadroya alınmayacak.Onlar da kadroya alınacak ve emeklilik hakkını elde edene kadar da işçi olarak çalışmaya devam edecek.Belediyelerde hizmet alımı kapsamında çalışanların hepsi, belediyelerin iktisadi teşekküllerinde yani şirketlerinde işçi olarak kadroya geçiş yapacak.Yeni düzenleme 2 Ocak itibarıyla uygulamaya girecek ve 10 gün içinde kadroya başvuru yapılacak. 90 günde geçiş tamamlanacak. 2 Nisan’a kadar işlem bitmiş olacak.Kadroya geçmek isteyenler; hangi kurum için çalışıyorlarsa o kuruma sürekli işçi olmak için yazılı başvuracak. Başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek.Başvuru sonucunda gerekli şartları taşıyanlar sınava girebilecek.Kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suç işlememiş olmak, sicilinde suç kaydı olmamak, erkek adayların askerliğini yapmış olmak gibi kanunda yazan şartlara uygun olup olmadıklarına bakılacak.Sınav eleme amaçlı değil, usulen yapılacak. Çalışanlar, hangi görevleri yerine getiriyorsa, o göreve yönelik sınav olacak. Sınavın detayı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.Çalışanlar mevcut maaşlarla kadroya geçecekler. Ancak 52 günlük ilave bir ikramiye (tediye) ödenecek. 16İkramiye neye göre hesaplanacak? İkramiye alınan maaşa göre değişecek. Bu da 2400-6000 lira arasında bir ödeme anlamına geliyor.İkramiye kadroya geçtikten sonraki bir yıl içinde 4 ayrı parçada ödenecek.Kadroya geçen işçiler, başta maaş artışları veya iyileştirmeleri olmak üzere toplu sözleşmeden kaynaklı tüm haklardan da yararlanacak.4 Aralık itibarıyla doğum izninde olanlar ile askerlik görevini yerine getirenler ve hastalık izni almış olanlar da kadroya alınacak.Onlar da kadroya alınacaklar.Bu işleri yapanlar artık çalıştıkları belediyelerin şirketlerine geçecekler. Yani, kadroya alınacak.Girecekler, ancak açtıkları davalardan ya da dava sonucu başlatılan icra takibinden vazgeçtiklerine dair yazılı beyanda bulunacaklar.Çalışanlar kıdem, izin gibi hakları ile birlikte kadroya alınacaklar. Örneğin, kişi 3 yıldır taşeron olarak çalışıyorsa, kadroya geçtiğinde geçmiş 3 yılı emeklilik için sayılacak. Emekli olunca ikramiyeye 3 yıl da eklenecek.Evet. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlileri de sürekli işçi kadrosuna geçecek.Evet. Taşeron işçiler hangi sendikalara üye olacağına kendi karar verecek.