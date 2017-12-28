25 soruda taşerona kadro

1 - Tüm taşeron işçiler kadroya geçecek mi?
Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.
2 - Tüm kamuda çalışanlar haktan yararlanacak mı?
Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacak.
3 - Yaş şartı var mı?
EMEKLİ OLANA KADAR
Hayır, yaş şartı aranmadan kadroya alınacak.
4 - Eğitim şartı aranacak mı
?
Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.
5 - Kadroya geçişte hangi tarihe bakılacak?
Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.
6 - Memur mu olunacak?
Hayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre süerkli işçi kadrosuna geçecek.
7 - Emekli olarak çalışan taşeronlar ne olacak?
Kadroya alınmayacak.
8 - Yaşa rağmen primi dolmayanların durumları ne olacak?
Onlar da kadroya alınacak ve emeklilik hakkını elde edene kadar da işçi olarak çalışmaya devam edecek.
9 - Belediyelerde çalışanlar da kadroya geçecek mi?
2 NİSAN'A KADAR TAMAM
Belediyelerde hizmet alımı kapsamında çalışanların hepsi, belediyelerin iktisadi teşekküllerinde yani şirketlerinde işçi olarak kadroya geçiş yapacak.
10 - Ne zaman kadroya geçilecek?
Yeni düzenleme 2 Ocak itibarıyla uygulamaya girecek ve 10 gün içinde kadroya başvuru yapılacak. 90 günde geçiş tamamlanacak. 2 Nisan’a kadar işlem bitmiş olacak.
11 - Başvuru nereye yapılacak?
Kadroya geçmek isteyenler; hangi kurum için çalışıyorlarsa o kuruma sürekli işçi olmak için yazılı başvuracak. Başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek.
12 - Sınava kimler girecek?
Başvuru sonucunda gerekli şartları taşıyanlar sınava girebilecek.
13 - Aranan şartlar neler?
Kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suç işlememiş olmak, sicilinde suç kaydı olmamak, erkek adayların askerliğini yapmış olmak gibi kanunda yazan şartlara uygun olup olmadıklarına bakılacak.
14 - Sınav nasıl olacak?
Sınav eleme amaçlı değil, usulen yapılacak. Çalışanlar, hangi görevleri yerine getiriyorsa, o göreve yönelik sınav olacak. Sınavın detayı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
15 - Ücretlerde artış olacak mı?
Çalışanlar mevcut maaşlarla kadroya geçecekler. Ancak 52 günlük ilave bir ikramiye (tediye) ödenecek. 16İkramiye neye göre hesaplanacak? İkramiye alınan maaşa göre değişecek. Bu da 2400-6000 lira arasında bir ödeme anlamına geliyor.
17 - İlave tediye nasıl alınacak?
İkramiye kadroya geçtikten sonraki bir yıl içinde 4 ayrı parçada ödenecek.
18 - Toplu sözleşme olacak mı?
SENDİKA HAKKI OLACAK
Kadroya geçen işçiler, başta maaş artışları veya iyileştirmeleri olmak üzere toplu sözleşmeden kaynaklı tüm haklardan da yararlanacak.
19 - Doğum izninde, askerde ya da sağlık raporu nedeniyle istirahatta olanlar ne olacak?
4 Aralık itibarıyla doğum izninde olanlar ile askerlik görevini yerine getirenler ve hastalık izni almış olanlar da kadroya alınacak.
20 - Taşeron işçi izindeyken yerine alınan içilerin durumu ne olacak?
Onlar da kadroya alınacaklar.
21 - Belediyelerde çöp, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışanlara kadro var mı?
Bu işleri yapanlar artık çalıştıkları belediyelerin şirketlerine geçecekler. Yani, kadroya alınacak.
22 - Taşeron olarak çalışıp da devletle davalık olanlar da kadroya girecek mi?
Girecekler, ancak açtıkları davalardan ya da dava sonucu başlatılan icra takibinden vazgeçtiklerine dair yazılı beyanda bulunacaklar.
23 - Kadroya geçişte geçmişten gelen haklar ne olacak?
Çalışanlar kıdem, izin gibi hakları ile birlikte kadroya alınacaklar. Örneğin, kişi 3 yıldır taşeron olarak çalışıyorsa, kadroya geçtiğinde geçmiş 3 yılı emeklilik için sayılacak. Emekli olunca ikramiyeye 3 yıl da eklenecek.
24 - ASDEP personeli kadroya dahil mi?
Evet. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlileri de sürekli işçi kadrosuna geçecek.
25 - Kadroya geçen taşeron istediği sendikaya üye olabilecek mi?
Evet. Taşeron işçiler hangi sendikalara üye olacağına kendi karar verecek.
İdil Janet Demiray