25 yıllık vezneciden feci hata! 10 bin euro fazla ödedi

'İNSANLIK NAMINA FAZLA PARAYI GETİRİN'

Senim Tanay

Kayseri Kazancılar Çarşısı’ndaki döviz bürosuna gelen 1’i kadın 3 kişi, döviz bozdurmak için iş yerine girdi. Bir süre aralarında konuştuktan sonra veznedeki Ahmet Aksu'ya yöneldi. 3 kişi euro bozdurmak istediklerini belirterek paraları vermeye başladı. Ahmet Aksu, dalgınlıkla 34 bin euro almasına rağmen 44 bin euro üzerinden Türk lirasıyla ödeme yaptı. Bu kişilerin ayrılmasından sonra hata yaptığını fark eden Ahmet Aksu, ne yapacağını şaşırdı.25 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten dalgın veznedar şunları anlattı:"Vatandaşlar aralarında konuştuktan sonra bana euro bozduracaklarını söyledi. Parça parça 50'lik, 100´lük euroları vermeye başladılar. Hesabı karıştırdım. Bir anlık dalgınlıkla 34 bin euro aldım ve 44 binlik ödeme yaptım. Bir süre sonra durumu fark ettik ama iş işten geçmişti.Fazla ödeme yaptığım kişiler parayı arsa alımında kullanacaklarını ifade etmişti. Ben onların iyi niyetlerine inanıyor ve duyarlı olduklarını düşünüyorum. İnşallah durumu fark ettiklerinde geleceklerdir. İnsanlık namına aldıkları fazla parayı geri getirmelerini istiyorum. Kendilerine duacı oluruz. 45 bin 700 TL fazla ödeme yapmışım."