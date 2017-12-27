250 Bin TL'lik emanet sıvı yağı satmaya çalışan 2 kişi Tosya'da yakalandı

Haber Merkezi

Bir nakliye firmasına sahte evrak veren ve nakliyeci olduğunu belirten bir kişi, Erzurum’a götürmek üzere Çorlu’daki bir yağ fabrikasından 59 B plakalı tıra 250 bin TL değerinde 4 bin 300 tenekeden oluşan 21 bin 560 kg sıvı yağ yükledi.İstanbul’a geldiğinde yüklediği yağları satmaya çalışan kişi, olayın fark edilmesi üzerine yağ yüklü TIR’ı başka bir şoföre devrederek yola devam etmesini istedi. İkinci şoför de Erzurum’a gitmek üzere tır ile yola çıktı. İstanbul'dan gelen ihbar üzerine Tosya İlçe Jandarma ve Emniyet ekiplerini harekete geçirdi.D-100 Karayolundan geçen araçları kontrol eden jandarma ekipleri, Çorlu'da bir fabrikadan aldığı 250 bin TL değerinde 21 bin 560 kg sıvı yağ yüklü tırı Tosya’dan geçerken yakaladı. Adı öğrenilemeyen tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirilirken olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.