SON DAKİKA

250 Bin TL'lik emanet sıvı yağı satmaya çalışan 2 kişi Tosya'da yakalandı

Kastamonu´nun Tosya İlçesinde Jandarma ve Emniyet güçleri yapılan operasyonla yaklaşık 250 bin TL değerinde yemek yağı dolandırıcılığı ve hırsızlığını önledi.

250 Bin TL'lik emanet sıvı yağı satmaya çalışan 2 kişi Tosya'da yakalandı
Bir nakliye firmasına sahte evrak veren ve nakliyeci olduğunu belirten bir kişi, Erzurum’a götürmek üzere Çorlu’daki bir yağ fabrikasından 59 B plakalı tıra 250 bin TL değerinde 4 bin 300 tenekeden oluşan 21 bin 560 kg sıvı yağ yükledi.

İstanbul’a geldiğinde yüklediği yağları satmaya çalışan kişi, olayın fark edilmesi üzerine yağ yüklü TIR’ı başka bir şoföre devrederek yola devam etmesini istedi. İkinci şoför de Erzurum’a gitmek üzere tır ile yola çıktı. İstanbul'dan gelen ihbar üzerine Tosya İlçe Jandarma ve Emniyet ekiplerini harekete geçirdi.

D-100 Karayolundan geçen araçları kontrol eden jandarma ekipleri, Çorlu'da bir fabrikadan aldığı 250 bin TL değerinde 21 bin 560 kg sıvı yağ yüklü tırı Tosya’dan geçerken yakaladı. Adı öğrenilemeyen tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirilirken olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi
Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi

Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi
2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye

2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye
İki bina yerle bir oldu

İki bina yerle bir oldu
Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!

Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!
Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar

Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
'Şirinler' üyesi adliyede

'Şirinler' üyesi adliyede
Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı

Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı
Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı

Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı