26 Şubat - 4 Mart 2018 haftalık burç yorumları

İlişkiler açısından keyifli zamanlar!

Gözde Hatunoğlu

Finansal konulardan yana uygun açılar var. Bu uygun açıları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Pazartesinden-Cuma gününe kadar;Gibi alanlarda hareketlilik ve ani gelişmeler gözlemleyebiliriz özellikle haritanızda güzel açılar varsa. Sert açılar varsa hayalperest yaklaşımlardan dolayı kayıplar veya enerji düşüklüğünden dolayı fırsatları kaçırabilirsiniz.İlişkilerde romantik ve keyifli zamanlar geçirme fırsatları ön plana çıkıyor. Aynı zamanda ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Haritanızda ters açılar varsa bazı tartışmalarla karşılaşabilir ve yanlış anlaşılabilirsiniz. Yine aile ile ve sevdiklerinizle de ilişkileri dengelemek ve güzel zaman geçirmek için uygun olacak. Bağımlılıklardan kurtulmak, enerjiyi dengelemek, negatif enerjilerden arınmak adına çok uygun bir zaman dilimindeyiz.Bu hafta hayal gücünüzü ve yaratıcılığınıza kendinizi kaptırabilirsiniz. İnsanların sizi manipüle etme ihtimaline dikkat edin. Hatta kendinizi bile manipüle edebilirsiniz. Daha gerçekçi olmak gerekiyor!Koç: Bugün sevgili koçlar iş ve arkadaş ortamınızda oluşmuş olan küçük sorunların daha fazla büyümesine yol açan sebeplerden kurtulmaya çalışın bu sizin gelişiminiz için çok önemli bir basamak olacakBoğa: Bugün sevgili boğalar ikili ilişkinizde her şey yolunda ve güzel gidiyor ama bir değişiklik size daha iyi gelebilir partnerinizle.İkizler: Bugün sevgili ikizler fiziksel olarak güçsüz hissettiğiniz bir dönemdesiniz sağlığınıza daha iyi bakmalı ve yemek düzeninizi aksatmamanız lazım yoksa yakında ufak hastalıklar gözlemlenebilir.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler arkadaşlarınızla birlikte çok güzel ve dolu zamanlar geçiriyorsunuz ama ailenizin de sizi özlediğini ve sizinle vakit geçirmek istediğini unutmayın onlara da zaman ayırmaya gayret gösterin derim ben.Aslan: Bugün sevgili aslanlar çok yoğun iş dönemlerinden geçiyorsunuz ama asla bunun sizi yormasına izin vermeyin dişlerinizi sıkıp devam etmeye özen gösterin böylece önüne birçok kapı açılacak.Başak: Bugün sevgili başaklar şansınız üzerinizde gözüküyor elinize toplu bir miktar para geçebilir bunu iyi değerlendirin derim ben.Terazi: Bugün sevgili teraziler evde oturmaktan sıkılmadınız mı bugün arkadaşlarınızla birlikte ya da tek başınıza dışarı çıkın ve sonbaharın tadını çıkarın.Akrep: Bugün sevgili akrepler maddi açıdan sıkıntıya girebilirsiniz ama bunun sizi mutsuz etmesine izin vermeyin arkanızda daima sizi seven ve destekleyen insanlar var.Yay: Bugün sevgili yaylar sizi duygusal olarak ümitsiz ve yalnız gördüm daha fazla arkadaşlarınıza ve ailenize vakit ayırmaya çalışın benden söylemesi.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar sevgiliniz ya da eşiniz sizden daha fazla ilgi bekliyor olabilirler onlara bugün zaman ayırmanızda fayda var yoksa ikinizi de üzebilecek sonuçlar meydana gelebilir.Kova: Bugün sevgili kovalar iş veya akademik hayatınız harika gidiyor asla bu hırsınızı ve istekliliğinizi kesmeyin sizi güzel zamanlar bekliyor.Balık: Bugün sevgili balıklar partnerinize karşı fazla kıskanç olmamaya özen göstermeli partnerinize daha fazla güvenmeyi öğrenmelisiniz.Koç: Bugün sevgili koçlar maddi anlamdaki sıkıntılarınız son bulacak ve aşk hayatınızda iletişim sorunları meydana gelebilir bugün.Boğa: Bugün sevgili boğalar ikili ilişkilerde zıtlaşmalar çatışmalar gözlemlenebilir fevri ve ani ruh hali değişimlerinden kaçınmaya gayret edin.İkizler: Bugün sevgili ikizler evliyseniz evlilik hayatınızda yeni değişimler alacağınız yeni kararlar düzeninizi yenilenmesine ve tazelenmesine büyük destek olacak bugünlerde.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler duygusal olarak desteksiz ve yalnız hissettiğiniz bir dönem içerisindesiniz ancak bu sizi korkutmasın aileniz ne olursa olsun yanınızda. Çünkü karşılıksız olan tek sevgi onlardan gelir.Aslan: Bugün sevgili aslanlar partneriniz ile küçük kıskançlık krizleri yaşayabilir ve ilişkinizi tekrar bir gözden geçirme düşüncesine kapılabilirsiniz bugün.Başak: Bugün sevgili başaklar aile içinde yaşanan tatsız ve huzursuz olay ve durumlar son bulacak gibi duruyor bu gün.Terazi: Bugün sevgili teraziler iş hayatınızda çeşitli aksaklıklar meydana gelebilir olaylara karşı güçlü ve mantıklı yaklaşmaya çalışın derim ben.Akrep: Bugün sevgili akrepler manevi yönden güçlü olduğunuz bir zaman dilimi içiresindesiniz hedefleriniz konusunda başarılara imza atmanız olası benden söylemesi.Yay: Bugün sevgili yaylar iki yol var size ikilemde ve sürekli iki tercih arasındasınız bugün anlaşılan iyi düşününOğlak: Bugün sevgili oğlaklar kariyer ve eğitim hayatınız sürecinde yanınızda olan dostlarınız bugünde yaşanacak bir konuda size çok büyük destek olacak zannedersem.Kova: Bugün sevgili kovalar sosyal yaşantınızda yaşanılan küslük dargınlık bugün sen bulabilmesi olası gibi gözüküyor.Balık: Bugün sevgili balıklar ikili ilişkinizde partnerinize olan inancınız oldukça az bundan dolayı güven sorunları gittikçe büyüyor sanırsam, buna bir çözüm bulun derim ben.Koç: Bugün sevgili koçlar insanlara karşı olan güveniniz siz duygusal olarak aşındırmışa benziyor bundan sonra kendinizi başka insanlardan korumaya daha çok dikkat edin.Boğa: Bugün sevgili boğalar kendinizi bir boşlukta hissediyor olabilirsiniz hobilerinizi keşfetmeye çalışın ve kendinize daha fazla vakit ayırın.İkizler: Bugün sevgili ikizler aile içerisinde olan tatsızlıklar sizi üzmesin en yakın zamanda küçük bir sürpriz ile onların gönüllerini alın derim ben.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler sizin gününüz arkadaşlarınızla veya ailenizle dışarı çıkın ve sadece güzel vakit geçirmeye çalışınAslan: Bugün sevgili aslanlar yaşam stilinizden sıkılmışa benziyorsunuz. Üzerinizde yapacağınız bazı değişiklikler sizi mutlu edebilir bugünü yeni kendinizi keşfetmeye adayın.Başak: Bugün sevgili başaklar alacağınız bir haber sizi çok heyecanlandıracak bununla birlikte geleceğe yönelik planlar yapmaya başlayabilirsiniz.Terazi: Bugün sevgili teraziler ilişkinizde mutlu dönemler bekliyor sizi sadece azıcık daha sabırlı olmanızı öneriyorum.Akrep: Bugün sevgili akrepler içinizde biriktirdiğiniz negatif enerjiyi yok etmek için harika bir gün bugün çevrenizde ki insanların desteği ile olumsuzluktan kurtulun.Yay: Bugün sevgili yaylar hem ruhsal hem fiziksel olarak tükenmiş gördüm sizi bu sıralar azıcık kendinize vakit ayırıp dinlenmenizi ve bazı konuları düşünmenizi tavsiye ederim.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar arkadaşınıza vereceğiniz bir sır sizin onunla olan ilişkinizi daha fazla geliştirecek gibi gözüküyor.Kova: Bugün sevgili kovalar yeni tanışacağınız insanlardan çekinmeyin daha özgüvenli ve girişimci olun bu ileride size bazı olanaklar tanıyabilirBalık: Bugün sevgili balıklar sizi neşeli gördüm aman diyim bunu bozmayın ve çevrenizde ki insanlara da bu neşeyi yaymaya çalışın bugün.Koç: Bugün sevgili koçlar ruhsal olarak hem iş hem eğitim hayatınızda oldukça yorulmuş gördüm sizi bugün.Boğa: Bugün sevgili boğalar iştahsızlık ve eklem ağrıları gözlemlenebilir bugün.İkizler: Bugün sevgili ikizler maddi açıdan çok şanslısınız gidip her hangi bir çekilişe katılmanızı veya sayısal falan oynamanızı tavsiye ederim bugünlerde.Yengeç: Bugün sevgili aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler görüyorum bugünlerde şimdiden söylemek istedim.Aslan: Bugün sevgili aslanlar ilişkinizde güzel gelişmeler bekliyor sizi sabırlı ve tutarlı davranmaya özen göstermelisiniz.Başak: Bugün sevgili başaklar kendi içinizde yaşadığınız duygusal tükenmişlik çevrenizdekilerin de desteği ile son buluyor bugün.Terazi: Bugün sevgili teraziler elinize toplu bir miktar para geçecek ve finansal açıdan feraha kavuşacaksınız bugün zannedersem.Akrep: Bugün sevgili akrepler aile içinde maddiyat ile ilgili tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir amacınızı değil aracınızı parola olarak görmenizi tavsiye ederim.Yay: Bugün sevgili yaylar iş ve eğitim hayatınızda kademe atlama gibi güzel gelişmeler görünüyor bugün sizin için.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar evliyseniz çocuklarınız ile yakından ilgilenmeli ve var olan sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalısınız özellikle bugün.Kova: Bugün sevgili kovalar ben boşuna demiyorum ya sizden deli ya da dahi çıkıyor diye bugün sizin için oldukça pozitif ve güzel geçecek gibi duruyor.Balık: Bugün sevgili balıklar inanç olarak zayıf olduğunuz bir dönem içerisindesiniz her şeye karşı inancınız oldukça azalmakta sanırsam bugün.Koç: Bugün sevgili koçlar hareketli bir gün geçireceksiniz gibi gözüküyor bugün çabuk pes etmeyin ve sabırlı olun derim benBoğa: Bugün sevgili boğalar aşk hayatınızda bir değişim fark ediceksiniz bu size yeni bir özellik katabilirİkizler: Bugün sevgili ikizler iş arkadaşlarınızla aranızda olan tatsızlıklara son verip geldi iş ortamınızda birbirinize destek çıkmanın zamanı geldi artık.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler karşılaştığınız olaylar karşısında dik durmanızı ve kesinlikle sabırlı olmanızı öneririm.Aslan: Sevgili aslanlar bugüne çok keyifli ve enerji dolu başlayacaksınız yoğun iş temponuzun bunu söndürmesine izin vermeyin ve bugün boş zamanlarınızı kesinlikle bir takım etkinlikler ile doldurun derim ben.Başak: Bugün sevgili başaklar iş veya akademik hayatınızda yaptığınız küçük bir hatayı gözünüzde büyük bir hataya çevirmeyin ve çalışma temponuzu düşürmeyin benden söylemesi.Terazi: Bugün sevgili teraziler çevrenizde yaşanan tatsızlıkların sizi de etkilemesine izin vermeyin güçlü olun ve sizi kapsamayan sorunlardan uzak durun derim ben.Akrep: Bugün sevgili akrepler fiziksel olarak yorgun gözüküyorsunuz iş temponuz ve sosyal hayatınız yoğun gözüküyor kendinize de zaman ayırmaya özen gösterin.Yay: Bugün sevgili yaylar uzak bir tanıdığınız size bir teklif ile gelebilir bu teklife olumlu bakmalısınız derim ben bu sayede aranızda ki bağda güçlenecek.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar eşiniz ve dostunuz ilginizden çok yoksun kalmış onlara zaman ayırmaya çalışın belki küçük bir sürpriz bile hazırlayabilirsiniz gönüllerini almak için.Kova: Bugün sevgili kovalar sizi çok yorgun ve bezmiş gördüm her şeyden çok çabuk sıkılıyorsunuz bu iyi bir şey değil benden söylemesi.Balık: Bugün sevgili balıklar çevrenizde ki insanların size verdiği pozitif enerjiyle daha da güçlenecek ve kendinizi güvende hissedecek olabilirsiniz bugün.Koç: Bugün sevgili koçlar iş ve eğitim hayatınızda güzel başarılara imza atmanız olası bugün benden söylemesi, biraz daha azim yalnızca.Boğa: Bugün sevgili boğalar aşk konusunda pek şanslı olmasanız da iş konusunda şansınız oldukça yaver gidecek bugün görüşmeleriniz çok olumlu sonuçlanabilir benden söylemesi.İkizler: Bugün sevgili ikizler hem ruhen hem bedenen yoğun ve yorucu günleri geride bırakmanıza rağmen üstünüzdeki ağırlığı hala atmış sayılmazsınız bu yüzden kendinize vakit ayırmaya çalışın.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler üretkenliğiniz yine oldukça üstünüzde bugünü iyi değerlendirmelisiniz derim ben.Aslan: Bugün sevgili aslanlar kendinizi geri plana atılmış ve unutulmuş hissetmeyi bırakmanızı tavsiye ederim çünkü öyle bir durum söz konusu değil.Başak: Bugün sevgili başaklar çevrenizdeki insanlarda sizde hiç bir zaman değişmezsiniz son zamanlar da sevdiğiniz değer verdiğiniz kişilerin değiştiğini düşünüyor olabilirsiniz ama belki de sadece artık istediğiniz şekilde davranmıyorlardır ne diyorsunuz.Terazi: Bugün sevgili teraziler yalnız hissetmek sizi oldukça demoralize ediyor sevdiklerinize sarılın sımsıkı çünkü onlar bu yüzden sizinle...Akrep: Bugün sevgili akrepler eklem ağrıları ve kas kasılmaları gözlemlenebilir sabit fikirli olmaktan kaçının.Yay: Bugün sevgili yaylar bencil davranışlar sergiliyor olabilirsiniz sizi daha düşünceli davranışlar içinde görmek herkesi çok mutlu edecektir eminim bugün.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar önyargıdan ve gereksiz eleştiri sadece sizi yorar insanların ne olduğuna ne düşündüğüne bu kadar takılmayın derim ben inanın daha mutlu olacaksınız.Kova: Bugün sevgili kovalar eşiniz dostunuz kardeşiniz ile duygusal paylaşımlar yapacak ve dertleşeceksiniz sanırım bugün paylaşın rahatlayın hafifleyin saklamayın acılarınızı içinizde.Balık: Bugün sevgili balıklar ya hep ya hiç bitiriyor sizi hayat grilerle doludur insan hep mutlu olamaz ya da hep mutlu bu yüzden en güzel renk gridirKoç: Bugün sevgili koçlar ailesel durumlarınızı iş ortamınıza taşımamaya özen gösterin bu iki taraf içinde iyi olmayabilir.Boğa: Bugün sevgili boğalar ikili ilişkinizde ki üstünlük göstergesine son vermeniz lazım çünkü bu siz ve partneriniz için iyi sonuçlanmayabilir.İkizler: Bugün sevgili ikizler uzaktan tanıdıklarınızı görmezden gelmeyi bırakmalı azıcık daha sosyal olmalısınız bu size artılar katacaktır.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler en iyi dostunuz ile aranızda ki iletişim bozukluğu sizi kırmasın bazı şeyleri alttan alıp affedici olmanızı öneririm.Aslan: Bugün sevgili aslanlar kendinize olan güveninizi yukarı çekip denemediğiniz etkinlikleri denemenin zamanı geldi bugün kendinizi daha da keşfetmek için harika bir gün.Başak: Bugün sevgili başaklar ilişkinizde herşey yolunda gidiyor gibi gözüküyor ama partneriniz bazı yenilikler isteyebilir bunları düşünüp ilişkinize azıcık daha macera katmanızı öneririm.Terazi: Bugün sevgili teraziler özel hayatınıza huzur ve rahatlık katmak istiyor olabilirsiniz ama bunun için ilk önce partneriniz üzerine baskı kurmayıp kıskançlığınızı bir kenara bırakmanız gerekebilir benden söylemesi.Akrep: Bugün sevgili akrepler sizin gününüz iş girişiminde bulunmanız sizi maddi açıdan rahatlatabileceğe benziyor.Yay: Bugün sevgili yaylar iş hayatınız çok güzel yönde ilerliyor başarılı işlere imza atacaksınız.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar bir arkadaşınızın hiç beklenmedik bir harekette bulunması sizi hem düşündürecek hem de arkadaşınız ile olan ilişkinizi sorgulatacak.Kova: Bugün sevgili kovalar maddi açıdan pek rahat gözükmüyorsunuz bir plan oluşturmalı ve paranızı daha tutarlı harcamanızı öneririm.Balık: Bugün sevgili balıklar duyacağınız bazı haberler sizi çok sevindirecek çünkü iş ve eğitim hayatınızda uzun süredir beklediğiniz gelişmeler gerçekleşecek olabilir.