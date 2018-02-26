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26 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haftanın ilk işlem gününde altın, 162.50 liradan günü tamamladı. Gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar hakkında detaylı bilgiler

26 Şubat 2018, Pazartesi 18:39
26 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın haftaya yükselişle başladı. Vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum.


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 162,50 liradan gram altın 162,70 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


523 liradan alınan yarım altın 533 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek altın 267 liradan satıldı.


TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 89 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan tam altın bin 67 liradan satıldı.
 


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