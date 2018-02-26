26 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?

Haber Merkezi

Altın haftaya yükselişle başladı. Vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum.İstanbul Kapalıçarşı’da 162,50 liradan gram altın 162,70 liradan satıldı.523 liradan alınan yarım altın 533 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek altın 267 liradan satıldı.Bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 89 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan tam altın bin 67 liradan satıldı.