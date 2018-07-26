26 Temmuz Perşembe altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın günü düşüşle düşüşle tamamladı ve yatırımcısını şaşırttı. Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 190 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum ne? Yatırımcısı altınla ilgili olan gelişmeleri merak ediyor
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 26 Temmuz 2018 Perşembe güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 189,80 liradan alınan gram altın 190 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
613 liradan alınan yarım altın 623 liradan ve 306 liradan alınan çeyrek altın 311 liradan satıldı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 250 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 271 liradan, 173 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177 liradan, bin 223 liradan, tam altın bin 243 liradan, satıldı.
ALTIN DÜN NASILDI?
Dün gram altın 191,40 lira, çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını 1.281 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 191 lira seviyelerinde dengeledi.
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BORSADA SON DURUM
Borsa, günü yüzde 0,58’lik düşüşle tamamladı.
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