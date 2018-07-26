26 Temmuz Perşembe altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?) Altın günü düşüşle düşüşle tamamladı ve yatırımcısını şaşırttı. Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 190 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum ne? Yatırımcısı altınla ilgili olan gelişmeleri merak ediyor