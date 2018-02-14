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27 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Ankara merkezli olarak 27 ilde az önce FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

14 Şubat 2018, Çarşamba 09:57
27 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin az önce yapılan bilgilendirme şöyle :

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin 37'si yakalanmıştır.

Bu şüphelilerden 21'i emniyette etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol ile emniyetten salıverilmiştir. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol ile salıverilmiştir. 4 şüpheliden bir tanesi mahkemede itirafçı olmuştur. Firari konumdaki konumdaki 3 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir. "


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