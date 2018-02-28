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27 Şubat 2018 reyting sonuçları açıklandı

Herkes reyting sonuçlarını merak ediyor. 27 Şubat 2018 reyting sonuçları belli oldu. Kadın dizisi ile Ufak Tefek Cinayetler dizisi arasında çekişme yaşandı. Kadın dizisi Total'de AB ve ABC puan türlerinde zirvede yer aldı.  İşte 27 Şubat 2018 reyting sonuçları

27 Şubat 2018 reyting sonuçları açıklandı
Herkes 27 Şubat 2018 reyting sonuçlarını merak ediyor. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da salı akşamı reytinglerde kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Herkes Kadın dizisinin mi yoksa Ufak Tefek Cinayetlerin mi birinci olduğunu merak etti. Dizilerin ve televizyon programlarının devam etmesinde adeta bir karar mercii olan reytingler televizyon yapımcılarının hayatında önemli bir yer tutuyor. 27 Şubat reyting sonuçları bu açıdan çok önemliydi. Kadın dizisi her kategoride birinci oldu. İşte sizin için derlediğimiz 27 Şubat 2018 reyting sonuçları


27 ŞUBAT 2018 TOTAL'DE KADIN DİZİSİ BİRİNCİ



 


27 ŞUBAT 2018 AB'DE KADIN DİZİSİ BİRİNCİ



 

27 ŞUBAT 2018 ABC1'DE KADIN DİZİSİ BİRİNCİ



 

REYTİNG NEDİR


Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranına reyting denir. Reyting bir programın izleyici oranı olup halk ve televizyoncular için değil reklam verenler için ölçülür. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.


REYTİNG NASIL ÇALIŞIR


Öncelikle reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)


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