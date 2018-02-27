27 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

GRAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

26 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haber Merkezi

Altın, günü 162.20 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar'sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durumİstanbul Kapalıçarşı’da 162 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,20 liradan,Bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 85 liradan, 147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 43 liradan alınan tam altınbin 63 liradan satıldı.522 liradan alınan yarım altın 532 liradan ve 261 liradan alınan çeyrek altın 266 liradan satıldı.Dün gram altın 162.50 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.089 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.