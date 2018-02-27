27 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın, günü 162.20 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar'sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da 162 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,20 liradan,
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 85 liradan, 147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 43 liradan alınan tam altınbin 63 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
522 liradan alınan yarım altın 532 liradan ve 261 liradan alınan çeyrek altın 266 liradan satıldı.
Dün gram altın 162.50 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.089 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.
26 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Haber Merkezi