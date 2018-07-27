27 Temmuz altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
27 Temmuz 2018 Cuma çeyrek altın fiyatları ne kadar ? 27 Temmuz 2018 tam altın fiyatları ve yarım altın fiyatlarında son durum...
Gram altın çeyrek altın fiyatı, 27 Temmuz Cuma günü ne kadar, kuyumcu fiyatları alım-satım işlemleri kaç lira üzerinden gerçekleşiyor? Herkes bu soruyu sorarken altın fiyatlarındaki son durum... İşte altın fiyatları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2018
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış 189.83 liradan işlem görürken, gram altın satış 191.47 Türk Lirası. (26 Temmuz'da gram altın 191.45 liradan işlem görüyordu)
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış 310.08 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 316.40 Türk Lirası. (26 Temmuz'da çeyrek altın 316.33 liradan işlem görüyordu)
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1276.84 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1289.06 Türk Lirası. (26 Temmuz'da Cumhuryet altını 1288.62 liradan işlem görüyordu)